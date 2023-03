Für den Breit­band­aus­bau mit min­de­stens 200 Mbit/​s erhal­ten die Stadt Eber­mann­stadt über 4,5 Mil­lio­nen Euro und Unter­lein­lei­ter 1,8 Mil­lio­nen Euro an För­de­rung vom Frei­staat Bay­ern. „Das ist eine wuch­ti­ge und wich­ti­ge Unter­stüt­zung für den Glas­fa­ser­aus­bau. Eber­mann­stadt und Unter­lein­lei­ter haben den Fort­schritt im Blick und die Not­wen­dig­keit eines schnel­len und siche­ren Inter­net­zu­gangs erkannt“, lobt der Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann die Weit­sicht der Ent­schei­dun­gen im Gemein­de- und Stadt­rat. „Wer sich am baye­ri­schen Breit­band-För­der­pro­gramm betei­ligt, dem win­ken För­der­quo­ten zwi­schen 80 % und 90 % je Gemein­de. Des­we­gen sind die Sum­men, mit denen Eber­mann­stadt und Unter­lein­lei­ter unter­stützt wer­den, auch so hoch“, erläu­tert MdL Hofmann.

Als Mit­glied im Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags hat er sich für das seit 2020 lau­fen­de För­der­ver­fah­ren der „Baye­ri­schen Giga­bi­t­richt­li­nie“ ein­ge­setzt: „Im länd­li­chen Raum ist der Auf­bau einer flä­chen­decken­den giga­bit­fä­hi­gen Infra­struk­tur wegen gerin­ge­rer Wirt­schaft­lich­keit bei Aus­bau und Betrieb ohne För­de­rung kaum zu lei­sten. Das deutsch­land­weit ein­ma­li­ge baye­ri­sche Giga­bit­för­der­pro­gramm unter­stützt Kom­mu­nen gezielt bei der Ver­sor­gung mit giga­bit­fä­hi­ger Infra­struk­tur dort, wo kein eigen­wirt­schaft­li­cher Aus­bau statt­fin­det“, so Hofmann.