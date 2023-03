Kin­der­floh­markt und Tag der Kin­der­rech­te im Spiel­zeug­mu­se­um Neustadt

80 Tage Kultur.erleben – unter die­sem Mot­to wid­met sich das Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie mit inter­na­tio­na­ler Trach­ten­pup­pen­samm­lung Monat für Monat einem ande­ren kul­tu­rel­len Aspekt. Der März 2023 steht dabei ganz im Zei­chen der Kinder.Kultur.

Kin­der­floh­markt am 18. März 2023

Beim Kin­der­floh­markt im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt dreht sich am Sams­tag, 18. März, von 10 bis 14 Uhr alles rund ums The­ma Baby und Kind. Kin­der wach­sen so schnell aus Allem her­aus und man benö­tigt stän­dig etwas Neu­es. Doch im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit ist es viel sinn­vol­ler in Gebrauch­tes im (sehr) guten Zustand zu inve­stie­ren. Der Kin­der­floh­markt im Muse­um bie­tet eine gro­ße Aus­wahl an Kin­der­klei­dung, Spiel­zeug, Kin­der­wa­gen, Lauf­rä­dern, Büchern und vie­lem mehr.

Der Kin­der­floh­markt fin­det im Inne­ren des Muse­ums statt und kann wun­der­bar mit einem Muse­ums­be­such ver­bun­den wer­den. Für Essen und Trin­ken zu fami­li­en­freund­li­chen Prei­sen ist aus­rei­chend gesorgt. Ein­tritt: Erwach­se­ne 1 Euro | Kin­der frei

Akti­ons­tag „Kin­der­rech­te“ mit frei­em Eintritt

Alle Kin­der haben die glei­chen Rech­te und die­se Kin­der­rech­te gel­ten für alle Kin­der auf der gan­zen Welt. So steht es seit 1989 in der Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen. Zusam­men mit dem Kin­der­schutz­bund, Kreis­ver­band Coburg, fin­det am Sonn­tag, 19. März, von 11 bis 16 Uhr ein Akti­ons­tag rund um das The­ma „Kin­der­rech­te“ statt.

Zahl­rei­che Mit­mach-Sta­tio­nen laden zum akti­ven ken­nen­ler­nen der ver­schie­de­nen Kin­der­rech­te ein: Vom bun­ten Hand­ab­druck auf dem Wün­sche­baum über Tür­schil­der basteln und Höh­len bau­en bis hin zu Sin­nes­par­cours und Ted­dy-Kli­nik. Für Groß und Klein ist an die­sem Tag im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt aller­hand gebo­ten. Ruhe und Ent­span­nung fin­det man an die­sem Tag im eigens ein­ge­rich­te­ten Snoe­ze­l­raum – mit Wohlfühlgarantie!

Oben­drein laden kurz­wei­li­ge Work­shops zum krea­ti­ven Mit­ma­chen ein (Dau­er: je ca. 30 Minuten):

11 Uhr: Span­do­sen bemalen

12 Uhr: Freund­schafts­bänd­chen flechten

13 Uhr: Ori­ga­mi falten

14 Uhr: Traum­haus auf Leinwand

15 Uhr: Fingerfarben-Kunst

16 Uhr: Spie­le bau­en und gestalten

Für die Work­shops wird um Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de gebe­ten | Kosten pro Work­shop: 1,50 Euro. Ein ganz beson­de­rer Gast darf um 14 Uhr im Muse­um begrüßt wer­den: Ella, das flau­schi­ge Mas­kott­chen des Kin­der­schutz­bun­des lässt sich die­sen akti­ons­rei­chen Tag auf kei­nen Fall entgehen.

Für Essen und Trin­ken zu fami­li­en­freund­li­chen Prei­sen ist aus­rei­chend gesorgt. Der Ein­tritt ist an die­sem Tag frei.