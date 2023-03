Die dies­jäh­ri­ge Jah­res­haupt­ver­samm­lung konn­te der ASV Sass­an­fahrt nut­zen, nicht nur um den Blick auf die Pla­nun­gen der kom­men­den Jah­re zu rich­ten, son­dern auch auf die ver­gan­ge­nen Jah­re zurückzublicken.

Der 1. Vor­stand Robert Star­k­lauf begrüß­te anfangs die anwe­sen­den Ver­eins­mit­glie­der und zeig­te sich erfreut coro­nabe­dingt ver­scho­be­ne Ehrun­gen nach­ho­len zu können.

Die Ehrungs­be­auf­trag­te Gud­run Dörf­ler führ­te zusam­men mit den Vor­stän­den die Ehrun­gen der Jubi­la­re durch. Sie blick­te noch­mals auf die Weih­nachts­fei­er zurück, als die ehe­ma­li­gen Funk­tio­nä­re, Her­bert Römer und Josef Seu­berth, für ihre lang­jäh­rig gelei­ste­ten Ver­dien­ste zu Ehren­mit­glie­dern ernannt wur­den. Bei­de Geehr­ten waren nicht nur vie­le Jah­re als akti­ve Spie­ler son­dern auch in ver­schie­den­sten Ämtern für den Ver­ein tätig und sind noch immer am Ver­eins­ge­sche­hen interessiert.

Für jahr­zehn­te­lan­ge treue Mit­glied­schaft wur­den fol­gen­de Mit­glie­der mit Ehren­na­deln und Prä­sent­kör­ben als Sym­bol der Aner­ken­nung geehrt:

25 Jah­re: Mar­co Gasche, Roland Meth, Mat­thi­as Zweig, Mar­cus Bau­ern­schmitt, Harald Betz, Hel­mut Fied­ler, David Heckel, Basti­an Neu­decker, Dani­el Schorr, Chri­sti­na Zeh, Domi­nik Zeh, Idriz Elsha­ni, Lirim Elsha­ni, Lul­zim Elsha­ni, Det­lef Fuchs, Tho­mas Schreiner

40 Jah­re: Ste­phan Lede­rer, Bernd Dittrich, Hans Höck, K.-H. Zeh, Harald Birk, Kala­ya Die­gel, Wal­ter Lamm, Ger­hard Tho­mas, Chri­sti­an Zenk

50 Jah­re: Wal­ter Loch­au, Sieg­fried Pan­zer, Josef Seu­berth, Ott­mar Strick­roth, Klaus Tho­mann, Harald Wichert, Wer­ner Zeh, Tho­mas Rein­wald, Sieg­fried Roth, Klaus Wag­ner, Robert Zweig

60 Jah­re: Klaus Bäu­er­lein, Bau­mül­ler Sieg­fried, Hel­mut Bie­sen­ecker, Ger­hard Rude­rich, Alfred Wichert

65 Jah­re: Man­fred Igel, Her­bert Übel­ein, Chri­stoph Ruderich

Für sagen­haf­te 70 Jah­re Mit­glied­schaft wur­de dem Ehren­mit­glied Wolf­gang Deut­scher die Ehren­na­del überreicht.

Am Ende der Ver­samm­lung wur­de Gud­run Dörf­ler zum Ehren­mit­glied des Ver­eins ernannt. Sie über­nahm ab 1994 für sie­ben Jah­re den zwei­ten Vor­sitz des ASV Sass­an­fahrt und sorg­te durch ihr Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent für die erfolg­rei­che Durch­füh­rung unzäh­li­ger Ver­an­stal­tun­gen. Als Ehrungs­be­auf­tra­ge und lang­jäh­ri­ges Mit­glied in Ver­eins- und Fest­aus­schuss präg­te sie das Ver­eins­ge­sche­hen in den letz­ten 30 Jah­ren ent­schei­dend mit. Nicht zuletzt ist der Ver­ein ihr auf­grund ihres unnach­ahm­li­chen Enga­ge­ments beim Anwer­ben von Spon­so­ren, Ban­den­wer­bun­gen und den berühm­ten Weih­nachts­tom­bo­las zu tief­stem Dank verpflichtet.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter www​.asv​-sass​an​fahrt​.de