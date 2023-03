Was für eine Sai­son für den VC 06 Hirschaid!

Der Ver­ein fei­er­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gleich zwei Mei­ster­schaf­ten. Sowohl die Damen 1, als auch die Her­ren 2. hol­ten den Titel in der Bezirks­klas­se und sicher­ten sich mit jeweils nur einer Sai­son­nie­der­la­ge den Titel in ihrer Liga. Damit ver­bun­den ist der Auf­stieg in die Bezirks­li­ga. Ein wei­te­rer Schritt in der Ent­wick­lung des Hirschai­der Vol­ley­balls, denn auch das Lan­des­li­ga Team der Her­ren 1 sicher­te sich nach dem Auf­stieg in der Vor­sai­son vor­zei­tig den Klassenerhalt.

In der Jugend gab es natür­lich auch wie­der Titel zu fei­ern. Die U16 und U18 männ­lich wur­de ober­frän­ki­scher Mei­ster, die U20 männ­lich Vize­mei­ster und die U15 männ­lich fährt im Mai noch zur nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaft. Die sehr gute Jugend­ar­beit des Hirschai­der Vol­ley­ball­club wur­de zum Jah­res­wech­sel auch vom Baye­ri­schen Vol­ley­ball Ver­band belohnt. Der VC 06 darf sich seit Janu­ar „Basis­stütz­punkt weib­lich“ und „Auf­bau­stütz­punkt männ­lich“ nen­nen und ist im För­der­pro­gramm des BVV Lei­stungs­sport auf­ge­nom­men. Jetzt gilt es in den näch­sten Wochen die neue Sai­son zu pla­nen und aktiv nach Trainer*innen und Spieler*innen zu suchen, denn bei den Erwach­se­nen sol­len eine drit­te Damen und Her­ren Mann­schaft in den Spiel­be­trieb gehen, und auch der Frei­zeit­sport wird nicht zu kurz kom­men. Der VC 06 Hirschaid ist ein auf­stre­ben­der Ver­ein für alle Volleyballbegeisterte!