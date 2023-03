Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain●Jura bie­tet Aus­bil­dung für Gäste­füh­re­rin­nen und Gäste­füh­rer an.

Die Mög­lich­kei­ten für Urlau­ber im Gebiet Ober­main-Jura sind sehr viel­fäl­tig. Der Wunsch nach authen­ti­schen Erleb­nis­sen, mög­lichst mit kom­pe­ten­ter Beglei­tung steigt. Die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain●Jura wird aus die­sem Grund eine Aus­bil­dung für Gäste­füh­re­rin­nen und Gäste­füh­rer anbieten.

Die Aus­bil­dung wird sich über meh­re­re Wochen­en­den erstrecken und unter ande­rem die The­men­kom­ple­xe Bau­kunst, Kuli­na­rik, Kul­tur­land­schaft sowie recht­li­che Fra­gen umfas­sen. Auch der Auf­bau einer span­nen­den Füh­rung wird the­ma­ti­siert werden.

Wer Inter­es­se hat und sich vor­stel­len könn­te, im Anschluss an die Aus­bil­dung in der Regi­on Füh­run­gen für Gäste anzu­bie­ten, kann sich mit Andrea Musi­ol, Land­rats­amt Lich­ten­fels, Auf­ga­ben­be­reich Tou­ris­mus, in Ver­bin­dung set­zen (Tel.: 09571/189200, Mail: andrea.​musiol@​landkreis-​lichtenfels.​de; Stich­wort Gästeführungen).