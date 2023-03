Inter­es­sier­te Besu­cher kön­nen bei stern­kla­rem Him­mel jeden Frei­tag und Sams­tag an Füh­run­gen zum Ster­nen­him­mel teil­neh­men. Neben einem klei­nen Kurz­vor­trag, einer Dia­show oder einem Film hat der Besu­cher die Mög­lich­keit, durch die Fern­roh­re der Stern­war­te ver­schie­de­ne Him­mels­ob­jek­te zu beob­ach­ten. Son­der­füh­run­gen für Grup­pen oder Schul­klas­sen sind nach Ter­min­ab­spra­che möglich.

Im März begin­nen die Füh­run­gen um 20:00 Uhr, im April um 21:00 Uhr. Sie fin­den nur bei stern­kla­rem Him­mel statt – der Ein­tritt ist frei.

Aktu­el­les am Sternhimmel

Am süd­öst­li­chen Abend­him­mel fällt im März/​April das Früh­lings­drei­eck auf, das aus den drei hel­len Ster­nen Regu­lus im Löwen, Spi­ca in der Jung­frau und Ark­tur im Boo­tes gebil­det wird. Im Westen ver­ab­schie­den sich die Win­ter­stern­bil­der Zwil­lin­ge, Ori­on und Stier. In den Zwil­lin­gen, dem Fuhr­mann und dem Krebs gibt es mit den Tele­sko­pen der Stern­war­te eini­ge offe­ne Stern­hau­fen zu ent­decken, in Jung­frau und Löwe eini­ge Galaxien.

Die Venus ist der Glanz­punkt am Abend­him­mel. Am 10. April zieht sie drei Grad süd­lich an den Ple­ja­den vor­bei und pas­siert am 20.4. Alde­ba­ran, den röt­lich leuch­ten­den Haupt­stern des Stern­bil­des Stier. Der Mars ist nach Ein­bruch der Dun­kel­heit am West­him­mel zu sehen, er wan­dert durch das Stern­bild Zwil­lin­ge. Im April bie­tet sich eine gute Gele­gen­heit, den son­nen­näch­sten Pla­ne­ten Mer­kur am Abend­him­mel zu sehen. Am gün­stig­sten sind die Tage vom 3. bis 13. April. Den Mond mit sei­nen Kra­tern kann man an den Füh­rungs­ta­gen der Stern­war­te beson­ders gut am 31. März sowie am 1., 7./8. und am 28./29. April beobachten.

Son­sti­ge Veranstaltungen:

21.03.2023, 15:00 Uhr, AG Spek­tro­sko­pie (Online Treffen)

01.04.2023, 14:00 Uhr, Stern­war­te, Son­nen­be­ob­ach­tung durch die Tele­sko­pe der Stern­war­te mit Spe­zi­al­fil­tern (bei kla­rem Wetter)

02.04.2023, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Astrokreis

13.04.2023, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Ver­eins­abend der NAA: Neu­see­lands Nord­in­sel – Vul­ka­ne, Hob­bits und Mao­ri (M. Grä­ter), Inter­es­sier­te sind herz­lich eingeladen!

18.04.2023, 19:00 Uhr, AG Spek­tro­sko­pie (Online Treffen)

20.04.2023, 19:30 Uhr, Stern­war­te, AG Pseu­do­wis­sen­schaf­ten / GWUP RG Mittelfranken

25.04.203, 19:00 Uhr, Stern­war­te, Tref­fen der FG Radioastronomie

Der Ein­tritt zu jeder Ver­an­stal­tung in der Stern­war­te ist frei!

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: http://​www​.stern​war​te​-nuern​berg​.de