MAIN­LEUS, LKR. KULM­BACH. Am Frei­tag­nach­mit­tag erlitt ein 74-Jäh­ri­ger töd­li­che Ver­let­zun­gen, als er bei Baum­fäll­ar­bei­ten in einem Wald­stück bei Main­leus von einem umstür­zen­den Baum getrof­fen wurde.

Der 74-Jäh­ri­ge war am Frei­tag­nach­mit­tag, zusam­men mit einem 53-Jäh­ri­gen, mit Wald­ar­bei­ten beschäf­tigt. Kurz nach 15.30 Uhr wur­de der 74-Jäh­ri­ge beim Fäl­len eines Bau­mes von dem umstür­zen­den Stamm am Kopf getrof­fen. Der Mann starb an der Unglücks­stel­le an sei­nen schwe­ren Ver­let­zun­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zu die­sem tra­gi­schen Unglücks­fall auf­ge­nom­men. Hin­wei­se auf ein Ver­schul­den Drit­ter lie­gen nicht vor.