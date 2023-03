Wie Schim­mel effek­tiv ver­mie­den wird

Um Schim­mel in Wohn­räu­men zu ver­mei­den, soll­ten Ver­brau­che­rin­nen und Ver­brau­cher trotz hoher Ener­gie­ko­sten wei­ter regel­mä­ßig lüf­ten. Auch das rich­ti­ge Hei­zen ist wich­tig. Die Ener­gie­be­ra­tung der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern gibt hilf­rei­che Tipps.

Stoß­lüf­ten mit weit geöff­ne­ten Fen­stern ist opti­mal um Luft, die durch unan­ge­neh­me Gerü­che in Küche oder Toi­let­te ent­steht, schnell aus­zu­tau­schen. Anders sieht es bei Feuch­tig­keit aus, die durch Duschen, Baden, Kochen oder Schla­fen ent­steht. In Wand­ober­flä­chen, Hand­tü­chern, Matrat­zen oder Bett­decken bleibt die­se wei­ter gespei­chert. Um die­se Luft­feuch­tig­keit los­zu­wer­den, soll­ten Ver­brau­cher ein­mal durch­lüf­ten und anschlie­ßend das Fen­ster zwei bis drei Stun­den auf Kipp ste­hen­las­sen. Wäh­rend der Kipp­lüf­tung muss der Heiz­kör­per auf nied­ri­ger Stu­fe ein­ge­stellt sein. Der damit ver­bun­de­ne Ener­gie­ver­lust ist gering, solan­ge die Fen­ster nicht rund um die Uhr gekippt sind. Schim­mel­bil­dung im Bereich der Fen­ster­lai­bung wird dadurch vermieden.

Tipps zum bewuss­ten Heizen

Das Absen­ken der Raum­tem­pe­ra­tur spart viel Ener­gie. Ver­brau­cher soll­ten die Türen zwi­schen unter­schied­lich beheiz­ten Räu­men geschlos­sen hal­ten. So wan­dert feuch­te Luft nicht in küh­le­re Wohn­räu­me und ver­ur­sacht dort mög­li­cher­wei­se Schim­mel. Heiz­kör­per soll­ten nicht durch Ver­klei­dun­gen, Möbel oder Vor­hän­ge abge­deckt wer­den. Nur so ist die Lei­stung der Hei­zung voll nutz­bar und die Ther­mo­sta­te funk­tio­nie­ren opti­mal. Nachts und wenn nie­mand zu Hau­se ist, kön­nen Ver­brau­cher die Tem­pe­ra­tur sen­ken. Wie stark, hängt vom Feuch­tig­keits­ni­veau in der Woh­nung ab. Je trocke­ner die Woh­nung ist, umso nied­ri­ger kann die Luft­tem­pe­ra­tur sein.

Bei Fra­gen zum gesun­den Raum­kli­ma hilft die Ener­gie­be­ra­tung der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern. Die Bera­tung fin­det online, tele­fo­nisch oder per­sön­lich statt. Nütz­li­che Infor­ma­tio­nen erhal­ten Ver­brau­cher unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-ener​gie​be​ra​tung​.de. Online-Vor­trä­ge zu Ener­gie­the­men sind unter www​.ver​brau​cher​zen​tra​le​-ener​gie​be​ra​tung​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen zu fin­den. Die Ener­gie­be­ra­tung der Ver­brau­cher­zen­tra­le wird geför­dert vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Klimaschutz.