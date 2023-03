Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Kfz-Ren­nen durch die Innenstadt

Zu einem ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nen kam es am gest­ri­gen Frei­tag­abend in der Erlan­ger Innenstadt.

Einer Strei­fe der Erlan­ger Poli­zei fie­len zwei hoch­mo­to­ri­sier­te Pkw auf, die sich im Bereich der Goethestraße/​Südlichen Stadt­mau­er­stra­ße ein Ver­fol­gungs­ren­nen lie­fer­ten. Teil­wei­se beschleu­nig­ten die bei­den Kfz-Füh­rer, die hin­ter­ein­an­der her­fuh­ren, in der 20er-Zone der Goe­the­stra­ße der­art stark, dass der Strei­fen­wa­gen nicht fol­gen konnte.

Dies wie­der­hol­te sich drei­mal, bis die Fahr­zeu­ge durch meh­re­re Strei­fen im Bereich der Haupt­stra­ße aus­ge­bremst und ange­hal­ten wer­den konn­ten. Am Steu­er saßen zwei jun­ge Män­ner aus Erlan­gen im Alter von 20 Jah­ren. Bei­de, die ihr Ver­hal­ten nicht plau­si­bel erklä­ren konn­ten, waren nicht alko­ho­li­siert und stan­den auch nicht unter Drogeneinfluss.

Die Wei­ter­fahrt der bei­den „Raser“ wur­de unter­bun­den, zudem wur­den bei­de Füh­rer­schei­ne sicher­ge­stellt. Zu einer Gefähr­dung ande­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer kam es glück­li­cher­wei­se nicht.

Die jun­gen Män­ner müs­sen sich nun wegen eines ver­bo­te­nen Kraft­fahr­zeug­ren­nens und diver­ser Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten verantworten.

Laden­die­be schicken ihre Kin­der vor

Einen Dieb­stahl durch ihre straf­un­mün­di­gen Kin­der haben drei Erlan­ge­rin­nen in einem Ver­brau­cher­markt in der Micha­el-Vogel-Stra­ße initiiert.

Die drei Damen im Alter von 27, 32 und 33 Jah­ren waren in dem Super­markt ein­kau­fen und belu­den dort einen Wagen mit Lebens­mit­tel im Gesamt­wert von ca. 208,- Euro.

Im Anschluss lie­ßen sie den Wagen durch ihre drei Kin­der, zwi­schen 12 und 13 Jah­re alt und somit straf­un­mün­dig, über die Obst­ab­tei­lung nach drau­ßen schie­ben, wäh­rend sie im Bereich der Kas­sen „Schmie­re“ standen.

Durch Mit­ar­bei­ter des Ladens wur­den sie jedoch beob­ach­tet und konn­ten bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den. Im Anschluss waren alle Betei­lig­ten gestän­dig und räum­ten den Vor­fall so ein.

Die drei erwach­se­nen Damen erwar­ten nun Straf­an­zei­gen wegen mit­tel­ba­ren Laden­dieb­stahls, die drei Kin­der wer­den auf­grund ihres Alters noch nicht straf­recht­lich belangt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Pri­va­tes Feu­er löst Ein­satz aus

HEROLDS­BERG – Am Abend des 17.03.2023 schür­te ein Anwoh­ner ein pri­va­tes Feu­er in sei­nem Gar­ten. Die dadurch ent­ste­hen­den Rauch­schwar­ten lösten einen Feu­er­wehr- und Poli­zei­ein­satz aus. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet dar­um, grö­ße­re pri­va­te Feu­er unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 oder bei der zustän­di­gen Gemein­de anzu­mel­den, um der­ar­ti­ge Ein­sät­ze zu vermeiden.

Lie­fe­rung mit Unfall

KALCH­REUTH – Am Abend des 17.03.2023 ereig­ne­te sich auf der Staats­stra­ße zwi­schen Kalch­reuth – Wei­her ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem sich ein Ver­kehrs­teil­neh­mer leicht ver­letz­te. Der Ver­ant­wort­li­che wich einem kreu­zen­den Tier aus und geriet dabei ins Schleu­dern. In der Fol­ge über­schlug sich der Pkw mehr­fach und lan­de­te 10 Meter abseits der Stra­ße in einem angren­zen­den Feld. Der Fah­rer ver­letz­te sich dabei leicht und kam zur Abklä­rung in ein Kran­ken­haus. Die Ver­bin­dungs­stra­ße war kurz­zei­tig in bei­de Rich­tun­gen für den Ver­kehr gesperrt.

Ille­ga­le Müll­ab­la­ge­rung „Zu verschenken“

TEN­NEN­LO­HER FORST – Auf dem Park­platz des Wild­schwein­ge­he­ges an der Kur­tSchu­ma­cher-Stra­ße in Erlan­gen wur­de durch unbe­kann­te Per­so­nen ein Kühl­schrank ver­bots­wid­rig abge­stellt. Der Kühl­schrank war mit der Auf­schrift „Zu ver­schen­ken“ gekenn­zeich­net. Durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land wur­den Ermitt­lun­gen auf­grund eines Umwelt­de­lik­tes ein­ge­lei­tet. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Ver­ur­sa­chern mit­tei­len kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 an die Poli­zei Erlan­gen-Land zu wen­den. Die Auf­schrift „Zu ver­schen­ken“ macht eine sol­che Müll­ab­la­ge­rung zu kei­ner net­ten Geste, son­dern ist und bleibt ein ver­bots­wid­ri­ges Umweltdelikt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unein­sich­ti­ger Pkw-Führer

Am Frei­tag Abend wur­de durch einen Ver­kehrs­teil­neh­mer mit­ge­teilt, dass vor ihm ein Pkw fährt bei dem ein Rei­fen so stark beschä­digt ist, dass er beim Kon­takt mit der Fahr­bahn „fun­ken“ schlägt. Der Pkw fuhr von der Nord­um­ge­hung in Rich­tung Welkenbach.

Der Pkw konn­te durch die Strei­fe kurz vor Wei­sen­dorf einer Kon­trol­le unter­zo­gen werden.

Unmit­tel­bar danach wur­de er zu einer Kfz-Werk­statt begleitet.

Ca. 2 Stun­den spä­ter wur­de besag­ter Pkw im Rah­men der Strei­fe fest­ge­stellt als er wie­der mit dem defek­ten Rei­fen fuhr. Auf­grund der Unein­sich­tig­keit des Fahr­zeug­füh­rers wur­de der Pkw ver­kehrs­si­cher abge­stellt und die Fahr­zeug­schlüs­sel zur Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -