Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

41-Jäh­ri­ger bei Dieb­stahl auf fri­scher Tat erwischt

COBURG. IBIS-Hotel. Am Frei­tag­abend konn­te ein 41-Jäh­ri­ger beim Dieb­stahl von drei Metall­stüh­len beob­ach­tet wer­den. Bei der Fest­nah­me durch die Cobur­ger Poli­zei räum­te er zudem ein, bereits in der Ver­gan­gen­heit acht Stüh­le von der Ter­ras­se des IBIS-Hotels ent­wen­det zu haben. Bei der anschlie­ßen­den Woh­nungs­nach­schau konn­ten die besag­ten acht Stüh­le auf­ge­fun­den wer­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf 550€. Da der 41-Jäh­ri­ge bei der Tat auch noch ein Mul­ti­werk­zeug bei sich führ­te wird nun wegen Dieb­stahls mit Waf­fen gegen ihn ermittelt.

Ein­bruchs­dieb­stahl aus Privatwohnung

COBURG. Im Zeit­raum vom Diens­tag, 14.03.2023, 12:30 Uhr bis 17:03.2023, 09:30 Uhr, hebel­ten unbe­kann­te Täter ein Fen­ster eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Richard-Wag­ner-Weg in Coburg auf. Hier­bei wur­den die Woh­nungs­räu­me durch die Täter durch­sucht, ob was ent­wen­det wur­de muss noch ermit­telt wer­den. Durch das Auf­he­beln des Fen­sters ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500€.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt wegen Ein­bruchs­dieb­stahls und Sach­be­schä­di­gung. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–444 entgegen.

Arz­nei­mit­tel aus Apo­the­ke entwendet

COBURG. Am Frei­tag­mit­tag riss ein 38-Jäh­ri­ger einem Apo­the­ker ein Fläsch­chen Dia­ze­pam aus der Hand und flüch­te­te im Anschluss. Ein Ange­stell­ter der Apo­the­ke ver­folg­te den Mann, wel­cher dann von der Cobur­ger Poli­zei fest­ge­nom­men wer­den konn­te. Bei der Durch­su­chung konn­te das zuvor ent­wen­de­te Arz­nei­mit­tel auf­ge­fun­den wer­den. Den Mann erwar­tet eine Anzei­ge wegen Dieb­stahls von Betäubungsmitteln.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ver­kehrs­un­fall mit leicht­ver­letz­ter Per­son und hohem Sachschaden

Küps/​Theisenort: Am Frei­tag kurz nach 19 Uhr befuhr ein 65 jäh­ri­ger Cobur­ger mit sei­nem SUV die Staats­stra­ße in Thei­sen­ort vom Sport­platz kom­mend in Rich­tung B173. In der dor­ti­gen Links­kur­ve kam der Fah­rer aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che auf die Gegen­fahr­spur. Ein 66 jäh­ri­ger Mit­wit­zer, wel­cher auf der Stra­ße mit sei­nem Pkw in ent­ge­gen­ge­setz­ter Rich­tung unter­wegs war ver­such­te noch aus­zu­wei­chen, konn­te einen Zusam­men­stoß jedoch nicht mehr verhindern.

Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Glück­li­cher­wei­se wur­den, ersten Erkennt­nis­sen nach, die bei­den Fah­rer nicht bzw. nur leicht ver­letzt. Es ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den von ca. 60000 Euro. Wäh­rend der poli­zei­li­chen Unfall­auf­nah­me war die Staats­stra­ße für ca. 2 Stun­den voll­stän­dig gesperrt.