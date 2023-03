Am 24. März 2023 star­tet die AWO Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit dem Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth eine mehr­tä­gi­ge 40-stün­di­ge Schu­lung für ehren­amt­li­che Helfer/​innen und Pflegebegleiter/​innen. Die Teilnehmer/​innen wer­den unter ande­rem zu fol­gen­den Inhal­ten umfas­send geschult: Grund­la­gen alters­ty­pi­scher Erkran­kun­gen, Kom­mu­ni­ka­ti­on, Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten, haus­wirt­schaft­li­che Basics, Grund­la­gen der Pfle­ge­ver­si­che­rung und des Betreu­ungs­rechts, Umgang mit Hilfs­mit­teln, Ken­nen­ler­nen der Hilfs­an­ge­bo­te vor Ort.

Nach Absol­vie­rung der Schu­lung kön­nen die ehren­amt­li­chen Helfer/​innen ambu­lant oder sta­tio­när in der Betreu­ung an Demenz erkrank­ter Men­schen ein­ge­setzt wer­den. Pflegebegleiter/​innen kön­nen pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge über Hilfs­an­ge­bo­te vor Ort infor­mie­ren, sie bei Behör­den­gän­gen beglei­ten und beim Aus­fül­len ent­spre­chen­der For­mu­la­re unterstützen.

Die Schu­lung fin­det vom 24. März bis 5. Mai 2023 an fünf Frei­tag­nach­mit­ta­gen und drei Sams­ta­gen statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung gibt es bei Kurs­lei­te­rin Hei­ke Schricker per E‑Mail an heike.​schricker@​awo-​bayreuth.​de oder info@​awo-​bayreuth.​de, Tele­fon 0175 9671695 oder 0921 5905860. Für die Teilnehmer/​innen ent­steht ein Unko­sten­bei­trag von 55 Euro.

Davon wer­den nach einem Jahr Hel­fer­kreis­zu­ge­hö­rig­keit 50 Euro zurück­er­stat­tet. Die ehren­amt­li­chen Helfer/​innen sind durch eine Haft­pflicht- und Unfall­ver­si­che­rung bei ihren Ein­sät­zen abge­si­chert und erhal­ten eine Auf­wands­ent­schä­di­gung von 9 Euro. Ein­mal im Monat hat man im bestehen­den Hel­fer­kreis die Gele­gen­heit, Anlie­gen aus­zu­tau­schen und regel­mä­ßig an Fort­bil­dun­gen teilzunehmen.

Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, die ehren­amt­li­che Hil­fe suchen, kön­nen sich auch ger­ne an die Koor­di­na­to­rin der ehren­amt­li­chen Arbeit, Hei­ke Schricker, wenden.