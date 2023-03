Nach­dem auch die zwei­te Ver­hand­lungs­run­de im öffent­li­chen Dienst geschei­tert ist, ruft die Gewerk­schaft ver­di zu einer Kund­ge­bung und Warn­streiks auf. Am Mitt­woch 15.03.2023 wird es ab 8:45 Uhr eine Demon­stra­ti­on vom Volks­fest­platz zum Stadt­parkett (auf Höhe Café Ros­si) geben.

Der Ver.di Bun­des­vor­sit­zen­de Frank Wer­ne­ke wird dort um 10 Uhr zu einer Kund­ge­bung erwar­tet. „Da die Arbeitgeber*innen selbst in der zwei­ten Ver­hand­lungs­run­de kei­nen nen­nens­wer­ten Schritt auf uns zuge­kom­men sind, müs­sen wir auf die Stra­ße gehen“, so Tina Kari­mi-Krau­se, Bezirks­ge­schäfts­füh­re­rin von ver.di Ober­fran­ken-Ost. „Am Diens­tag, den 15.03.2023 wird es einen gro­ßen Akti­ons­tag in Bay­reuth geben und wir wol­len beson­ders auf die Situa­ti­on der Beschäf­tig­ten in der Pfle­ge schau­en. Wir sind stolz, dass Frank Wer­ne­ke sich die­sen Tag aus­ge­sucht hat, um bei uns zu sein und in Bay­reuth zu spre­chen!“, freut sich Karimi-Krause.