Auf zum Zehnten …

Unter die­sem Mot­to laden die Bam­ber­ger Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner am 30. April herz­lich zum 10-jäh­ri­gen Jubi­lä­um des „Tages der offe­nen Gärt­ne­rei“ ein. Dann öff­nen sie wie­der ihre Tore für alle Gar­ten­freun­de aus nah und fern. Denn wenn die ersten war­men Son­nen­strah­len die Früh­jahrs­blü­her aus der Erde locken, kön­nen es die Hob­by­gärt­ner kaum erwar­ten, in ihrem grü­nen Reich zu werkeln.

Wer Bal­kon, Ter­ras­se, Gar­ten oder auch nur ein Fen­ster­brett hat, den zieht es jetzt nach drau­ßen. Gut, dass die Bam­ber­ger Gärt­ner schon früh im Jahr dafür gesorgt haben, dass den Gar­ten­freun­den jetzt eine gro­ße Aus­wahl an Zier- und Gemü­se­pflan­zen zur Ver­fü­gung steht. Die rich­ti­ge Ein­stim­mung auf das kom­men­de Gar­ten­jahr ist tra­di­tio­nell der „Tag der offe­nen Gärt­ne­rei­en“ in Bam­berg. Hier kann man nicht nur sehen, wie und wo das „Gute aus der Gärt­ner­stadt“ wächst, son­dern auch viel über die tra­di­tio­nel­len Gärt­ner­tra­di­tio­nen erfah­ren. Denn die sind in den Betrie­ben bis heu­te lebendig.

Wie jedes Jahr war­ten im UNESCO Welt­erbe und im gesam­ten Stadt­ge­biet wie­der zahl­rei­che Infor­ma­ti­ons- und Mit­ma­ch­an­ge­bo­te auf Jung und Alt. Und natür­lich ist auch für das leib­li­che Wohl bestens gesorgt. Also: Fei­ern Sie mit und machen Sie die­sen Tag zu einem beson­de­ren Erleb­nis für sich und Ihre Fami­lie. Von 10.00 bis 17.00 Uhr freu­en sich die Bam­ber­ger Gärt­ne­rei­en auf Ihren Besuch. Der Ein­tritt ist frei.