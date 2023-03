Wie die Bamberger:innen ihre Stadt vermessen!

Neu­er Smart Talk beschäf­tigt sich mit dem The­ma Sen­so­ren und wie die­se dabei hel­fen kön­nen die Stadt smar­ter zu machen!

Lau­te Moto­ren in der Lan­gen Stra­ße oder stei­gen­de Tem­pe­ra­tu­ren in der Innen­stadt – The­men, die vie­le Bamberger:innen gut ken­nen. Doch wie kann man aktiv mes­sen, wo es in Bam­berg zu laut und wo es zu heiß ist? Und was nut­zen die­se gewon­ne­nen Daten? Smar­te Tech­no­lo­gien setz­ten mitt­ler­wei­le ver­stärkt auf Sen­so­ren, mit denen sich die Stadt sinn­voll ver­mes­sen lässt. Im Smart Talk am Don­ners­tag, 23. März 2023, um 19 Uhr wer­den online, live via Zoom, ver­schie­de­ne Bei­spie­le sowie Ein­satz­mög­lich­kei­ten, Vor­tei­le und Gren­zen sol­cher Sen­so­ren in Bam­berg diskutiert.

Wenn Bürger:innen aktiv in ihrer Stadt mes­sen und Daten erhe­ben, nennt sich der eng­li­sche Fach­be­griff dafür „Crowd­sens­ing“ und bedeu­tet über­setzt so viel wie „gemein­sa­mes Mes­sen“. In die­sem Bereich wur­de vor kur­zem auch der Bür­ger­ver­ein Bam­berg Mit­te mit dem Tem­pe­ra­tur­mess­netz­werk aktiv.

Crowd­sens­ing wird auch im Pro­gramm Smart City eine Rol­le spielen

Grund genug, die The­ma­tik des gemein­sa­men Mes­sens via Sen­so­ren im Smart Talk genau­er zu beleuch­ten. Das Podi­um besteht aus Hei­ko Küff­ner, Vor­stand des Bür­ger­ver­eins Bam­berg Mit­te, und dem Soft­ware­ent­wick­ler Micha­el Götz, der bereits eine App zum Mes­sen von Lärm ent­wickelt hat. Was im Bereich Kli­ma zu mes­sen ist und wie die Bür­ger­schaft dabei hel­fen kann, damit kennt sich der drit­te Podi­ums­gast Prof. Dr. Tho­mas Foken aus, der als Meteo­ro­lo­ge und Umwelt­for­scher das Pro­jekt des Bür­ger­ver­eins Bam­berg Mit­te beglei­tet hat. Mode­riert wird die Dis­kus­si­on vom Lei­ter des Pro­gramms Smart City Bam­berg, Sascha Götz.

Nach den Impul­sen aus der Podi­ums­dis­kus­si­on wird die Run­de geöff­net und alle zuge­schal­te­ten Bürger:innen kön­nen online mitdiskutieren.

Mehr Infos zur Ver­an­stal­tung und den wei­te­ren geplan­ten The­men der Smart Talks gibt es auf der Web­site https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​r​um/

Das Zuschal­ten per Direkt-Link ist am 23. März 2023 ab 19 Uhr hier möglich:

https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​7​8​8​5​0​8​0​995