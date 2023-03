OB Star­ke gra­tu­liert zu erfolg­rei­chem Qua­li­täts­ma­nage­ment bei einem Besuch in der Volkshochschule

Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt hat sich erfolg­reich dem Qua­li­täts­ma­nage­ment „Qua­li­fi­ed by EFQM“ gestellt und wur­de mit Best­no­te aus­ge­zeich­net. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke gra­tu­lier­te vhs-Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum und dem gesam­ten Team zu dem Prä­di­kat. „Die vhs ist ein erfolg­rei­ches Herz­stück unse­res Bil­dungs­stand­orts“, erklär­te OB Star­ke, der gemein­sam mit der Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar die vhs besuchte.

Anhand inter­na­tio­nal aner­kann­ter Kri­te­ri­en wur­den Arbeits­pro­zes­se, Füh­rung, Stra­te­gie, Pla­nung, Beschwer­de­ma­nage­ment, Koope­ra­tio­nen und ande­re Berei­che inner­halb der vhs von zwei unab­hän­gi­gen Asses­so­ren ana­ly­siert, hin­ter­fragt und bewer­tet. Das Bewer­tungs­mo­dell der Euro­pean Foun­da­ti­on for Qua­li­ty Manage­ment (EFQM) ermög­licht eine ganz­heit­li­che und nach­hal­ti­ge Sicht auf Orga­ni­sa­ti­on und Struk­tu­ren in einem Unter­neh­men bzw. einer Ein­rich­tung. „Durch Selbst- und Fremd­be­wer­tung wer­den Stär­ken und Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten erkannt und qua­li­täts­stei­gern­de Pro­zes­se ein­ge­lei­tet“, erläu­ter­te Dr. Scher­baum dem Stadt­ober­haupt das mehr­mo­na­ti­ge Prozedere.

„Das Zer­ti­fi­kat mit Best­no­te bestä­tigt uns in unse­rer Arbeit und ist eine star­ke Moti­va­ti­on, dass wir für unse­re Teil­neh­men­den noch bes­ser wer­den“, sag­te Fach­be­reichs­lei­te­rin Bar­ba­ra Zim­mer, die den EFQM-Pro­zess intern koor­di­niert hat­te. Mess­bar wird die Qua­li­tät bei den Kun­den. „Wir freu­en uns, dass sich die hohe Kun­den­zu­frie­den­heit auch bei den Anmel­de­zah­len im aktu­el­len Seme­ster wider­spie­gelt“, sag­te Dr. Scher­baum. Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke sieht die Volks­hoch­schu­le mit ihrem neu­en Cla­im „Wir.bilden.Bamberg“ pas­send auf­ge­stellt: „Es ist wich­tig, über das The­ma Bil­dung den Zusam­men­halt in unse­rer Stadt­ge­sell­schaft zu för­dern und hier Men­schen aller Natio­na­li­tä­ten und Reli­gi­ons­zu­ge­hö­rig­kei­ten ein­zu­bin­den.“ Die vhs sei ein fester Bestand­teil der Bil­dungs­land­schaft Bam­berg. „Ich freue mich, dass die Volks­hoch­schu­le so eine tol­le Ent­wick­lung genom­men hat.“ vhs-Lei­te­rin Dr. Scher­baum nahm das Lob dank­bar auf: „Wir erfül­len mit gro­ßer Lei­den­schaft den gesetz­lich ver­an­ker­ten Bil­dungs­auf­trag und ermög­li­chen lebens­lan­ges Ler­nen zu sozi­al­ver­träg­li­chen Preisen.“

Auch Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar wür­dig­te die mehr­mo­na­ti­ge Team­lei­stung wäh­rend des lau­fen­den vhs-Betriebs. „Die kon­ti­nu­ier­li­che Wei­ter­ent­wick­lung, die Ver­bes­se­rung der Ange­bo­te, Abläu­fe und Pro­zes­se hat sich gelohnt“, sag­te sie. Als beson­de­re Stär­ken der vhs nann­te der EFQM-Abschluss­be­richt die viel­fäl­ti­gen Inklu­si­ons-Bemü­hun­gen, das breit­ge­fä­cher­te Pro­gramm­an­ge­bot, die zahl­rei­chen Koope­ra­tio­nen beim The­ma „Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung“ und die Offen­heit für Innovationen.