Sel­ber Wöl­fe vs. Heil­bron­ner Fal­ken 8:5 (4:0; 2:2; 2:3)

Die Sel­ber Wöl­fe hiel­ten gegen aggres­siv begin­nen­de Gäste gut dage­gen und lagen nach einem furio­sen ersten Spiel­ab­schnitt mit 4:0 in Front. Ab der 21. Minu­te kamen die Fal­ken bes­ser ins Spiel, doch die Wöl­fe setz­ten in den rich­ti­gen Momen­ten Nadel­sti­che und brach­ten die Füh­rung über die Zeit.

Wöl­fe begin­nen furios

Die Heil­bron­ner Fal­ken gin­gen mit viel Wut im Bauch in die Par­tie. Vor allem Rym­sha zog sich immer wie­der den Unmut der Sel­ber Fans zu. Doch die Wöl­fe hiel­ten dage­gen und lie­ßen sich nicht ein­schüch­tern. Und gleich beim ersten rich­ti­gen Angriff der Haus­her­ren muss­te Mnich im Heil­bron­ner Tor hin­ter sich fas­sen. Ein Auf­set­zer von Red­dick fand den Weg am Fal­ken-Schluss­mann vor­bei in die Maschen. Kurz dar­auf durf­ten die Gäste in Über­zahl agie­ren, doch Bit­zer und sei­ne Vor­der­leu­te stan­den – wie im kom­plet­ten ersten Spiel­ab­schnitt – defen­siv sehr sta­bil. Bes­ser mach­ten es die Wöl­fe in den Spe­cial-Teams: Zunächst ver­wan­del­te in der 13. Minu­te McN­eill einen Abpral­ler nach Van­tuch-Schuss in Über­zahl zum 2:0, ehe in der 13. Minu­te Trs­ka – eben­falls im Power­play – die Schei­be plat­ziert im Tor­gie­bel zum 3:0 unter­brach­te. Doch die Wöl­fe hat­ten immer noch nicht genug: In Unter­zahl brach­te Schwam­ber­ger erneut undank­bar die Schei­be auf Mnich, die­ser ließ wie­der pral­len und Trs­ka bedank­te sich mit dem 4:0 in der 19. Minu­te für die aber­ma­li­ge Unzu­läng­lich­keit des Ex-Sel­bers zwi­schen den Heil­bron­ner Pfosten.

Fal­ken fin­den in die Partie

Trotz des deut­li­chen Rück­stands steck­ten die Fal­ken nicht auf. Nach einer Groß­chan­ce durch Trs­ka und McN­eill in der 21. Minu­te tauch­te urplötz­lich Ton­ge vor Bit­zer auf, doch der Wöl­fe-Schluss­mann parier­te sou­ve­rän. Und erneut waren es die Wöl­fe, die zur rech­ten Zeit einen erneu­ten Nadel­stich setz­ten. Nach­dem in der 26. Minu­te Mnich gegen Noack noch gut pariert hat­te, nutz­te Mel­ni­kov den Nach­schuss zum 5:0. Nach Chan­cen durch Volk­mann sowie von Ungern-Stern­berg gelang den Gästen dann doch der erste Tref­fer in der Par­tie. Wil­liams erkämpf­te sich in Über­zahl die Schei­be zurück, zog direkt ab und drosch den Puck zum 5:1 ins Netz. Die Sel­ber Wöl­fe agier­ten wei­ter ruhig und abge­klärt, setz­ten die Fal­ken in der eige­nen Zone unter Druck und nutz­ten eine sol­che Situa­ti­on zum 6:1 durch Ham­mer­bau­er. Doch die Fal­ken gaben sich wei­ter­hin nicht auf und kamen durch ein erneu­tes Power­play-Tor auf 6:2 heran.

Es wird noch­mal spannend

Bereits in der 41. Minu­te stell­te Kal­ns im Nach­set­zen auf 7:2. Soll­te die Par­tie mit die­sem Tref­fer gelau­fen sein? Nein, denn ein Dop­pel­schlag und vie­le – zum Teil inter­es­san­te – Stra­fen gegen die Wöl­fe brach­ten die Fal­ken noch­mals ins Spiel. Zunächst brach­ten Eli­as und Wil­liams inner­halb von nur 21 Sekun­den die Gäste auf 7:4 her­an, ehe Del­la Rove­re bei dop­pel­ter Über­zahl den Spiel­stand auf 7:5 ver­kürz­te. Doch die Wöl­fe kamen nicht mehr ins Wan­ken und mach­ten in der 58. Minu­te per Emp­ty-Net-Tref­fer durch Kal­ns den Deckel auf die Partie.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik