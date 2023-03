Hap­py End in Schirn­ding: Bau­hof­mit­ar­bei­ter ret­ten hilf­lo­sen Biber aus Absetzbecken

Da hat ein Biber im Bereich Schirn­ding Glück mal wirk­lich Glück gehabt. Dort war bereits vor eini­ger Zeit eine Pap­pel auf den Zaun eines Absetz­beckens im Bereich des Mark­tes Schirn­ding gestürzt. Der das Becken schüt­zen­de Zaun wur­de dabei an zwei Stel­len zu Boden gedrückt. Eine traum­haf­te Situa­ti­on – also dann, wenn man bei­spiels­wei­se ein Biber ist. Denn Pap­peln ste­hen auf dem Spei­se­plan der Biber ganz weit oben und so freu­te sich wohl einer der pel­zi­gen Nager offen­bar sehr, dass er den Baum nicht selbst fäl­len muss­te und er sozu­sa­gen nur noch „zubei­ßen“ musste.

Der Biber über­quer­te den auf dem Boden lie­gen­den Zaun, set­ze sich auf den Rand des Beckens und begann vol­ler Taten­drang die Rin­ge im Kro­nen­be­reich der Pap­pel abzu­na­gen. Allem Anschein nach ist er dabei jedoch aus­ge­rutscht und über die Kan­te in das Beton­becken gestürzt. Das Tier lan­de­te unver­letzt im Was­ser, konn­te jedoch nicht aus eige­ner Kraft die Beton­mau­er wie­der hinaufklettern.

Glück­li­cher­wei­se ent­deck­te ein auf­merk­sa­mer Spa­zier­gän­ger das auf einem Rohr sit­zen­de Tier im Becken und ver­stän­dig­te die Unte­re Natur­schutz­be­hör­de des Land­rats­am­tes Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Ein Anruf beim Bau­hof in Schirn­ding genüg­te und schon wur­de eine biber­ge­rech­te Aus­stiegs­hil­fe ange­fer­tigt. Da die Mit­ar­bei­ter des Bau­hofs bereits Erfah­rung mit der Biber­ret­tung haben, war das Vor­ge­hen schnell klar und in Rekord­zeit wur­de die „Biber­lei­ter“ gebaut und am Becken ange­bracht. Sogar die Kon­trol­le des Beckens wur­de von den hilfs­be­rei­ten Bau­hof­mit­ar­bei­tern über­nom­men. Bereits am Fol­ge­tag mel­de­ten sie, dass der Biber das Becken über die Lei­ter ver­las­sen hat.