Male­rei­en und Skulp­tu­ren von Men­no Fahl prä­sen­tiert die Burg­kunst­adter Pro­du­zen­ten­ga­le­rie für Gegen­warts­kunst gemein­sam mit der Kul­tur­ge­mein­de Burg­kunst­adt bis zum 1. April an zwei Aus­stel­lungs­or­ten rund um den Markt­platz der Schuh­stadt. „Die 23te“ – so der Titel der Schau – zeigt Wer­ke des 55-jäh­ri­gen Fahl sowohl in der Alten Vog­tei (Regens-Wag­ner-Platz 5) als auch in den ganz in der Nähe lie­gen­den Räu­men der Pro­du­zen­ten­ga­le­rie (Kuni-Tre­mel-Eggert-Stra­ße 3).

Die Aus­stel­lung hat am Sams­tag, 11. März, in der Alten Vog­tei eröff­net. Die Ein­füh­rungs­re­de hielt der Bam­ber­ger Kunst­hi­sto­ri­ker Dr. Mat­thi­as Lie­bel nach der Begrü­ßung durch Gale­ri­sten Otto Scheid. Musi­ka­lisch beglei­te­te Bernd Schell­horn die Ver­nis­sa­ge am Kla­vier. „Die 23te“ ist bis 1. April sams­tags und sonn­tags jeweils von 14 bis 17 Uhr bei frei­em Ein­tritt geöffnet.

Über Men­no Fahl: Bild­hau­er, Maler und Grafiker

Der 1967 in Han­no­ver gebo­re­ne Men­no Fahl lebt und arbei­tet als frei­schaf­fen­der Maler, Bild­hau­er und Gra­fi­ker in Ber­lin. Sei­nem Stu­di­um der Male­rei an der Muthe­si­us Kunst­schu­le in Kiel (1988 – 1992 bei Peter Nagel) ließ er 1993 sein Stu­di­um der Bild­haue­rei an der Uni­ver­si­tät der Kün­ste in Ber­lin (bei Lothar Fischer) fol­gen. Men­no Fahl prä­sen­tiert sei­ne Wer­ke – die sich in öffent­li­chen und pri­va­ten Samm­lun­gen befin­den – natio­nal und inter­na­tio­nal in Kunst­ver­ei­nen, Muse­en, Gale­rien sowie auf Kunstmessen.