Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fah­ren unter Drogeneinfluss

Am Don­ners­tag­abend gegen 22 Uhr wur­de eine 21jährige Ver­kehrs­teil­neh­me­rin mit ihrem VW Lupo im Kano­nen­weg einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Den Beam­ten fie­len hier­bei dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen auf. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief dann auch posi­tiv und ließ auf den Kon­sum von Mari­hua­na vor Fahrt­an­tritt schlie­ßen. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Die jun­ge Frau muss sich in der Fol­ge wegen Fah­ren unter Betäu­bungs­mit­tel­ein­fluss und dem Besitz von Betäu­bungs­mit­teln verantworten.

Laden­dieb entwischt

Am Don­ners­tag gegen 16 Uhr schlug die Alarm­an­la­ge in einem Dro­ge­rie­markt in der Innen­stadt an, als ein ca. 15jähriger den Markt über den hin­te­ren Aus­gang ver­las­sen woll­te. Der jun­ge Mann rann­te, nach­dem er von einer Mit­ar­bei­te­rin ange­spro­chen wor­den war, sofort los und konn­te uner­kannt ent­kom­men. Das Die­bes­gut konn­te im Anschluss nicht auf­ge­fun­den wer­den. Der Täter war ca. 170 cm groß, schlank und hat­te mit­tel­blon­des Haar.

Ange­fah­ren und abgehauen

Im Orts­be­reich Ahorn oder Nie­der­füll­bach wur­de am Don­ners­tag zwi­schen 06:15 Uhr und 09:30 Uhr ein wei­ßer Renault Twin­go ange­fah­ren. Beim geschä­dig­ten Pkw han­delt es sich um ein Fahr­zeug des Roten Kreuz Coburg. Unfall­stel­le und Unfall­zeit kön­nen auf­grund ver­schie­de­ner Orts­ter­mi­ne der Fah­re­rin nicht genau­er genannt wer­den. Am Fahr­zeug wur­de die rech­te Fahr­zeug­sei­te erheb­lich ver­kratzt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher des Scha­dens nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betrü­ge­rei­en erkannt

Lkr. Kro­nach. Ins­ge­samt sechs Ver­su­che soge­nann­ter Enkel­trick­be­trü­ge­rei­en wur­den der Poli­zei Kro­nach im Lau­fe des Don­ners­tag­abends mit­ge­teilt. Die Täter agier­ten immer im glei­chen Stil, indem sie sich als Poli­zei­be­am­te aus­ga­ben und vor­ga­ben, dass ein Kind oder Enkel wegen eines töd­lich ver­ur­sach­ten Ver­kehrs­un­falls in Haft sei und nur durch Zah­lung einer hohen Kau­ti­on frei­kom­men kön­ne. Alle Ange­ru­fe­nen erkann­ten jedoch die Betrugs­ma­sche und leg­ten auf.

LKW miss­ach­tet Vorrang

Beik­heim. Ein 32jähriger Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges miss­ach­te­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag beim Links­ab­bie­gen von der Staats­stra­ße 2200 in Staats­stra­ße 2208 bei Beik­heim den Vor­rang eines ent­ge­ge­nom­men­den Klein­trans­por­ters. Bei­de Fahr­zeu­ge kol­li­dier­ten und der Klein­trans­por­ter wur­de im Anschluss noch in die Leit­plan­ke geschleu­dert. Glück­li­cher­wei­se blie­ben sowohl der Sat­tel­zug­fah­rer, als auch der 21jährige Fah­rer des Klein­trans­por­ters ohne Ver­let­zun­gen davon. Es ent­stand aller­dings Sach­scha­den in Höhe von rund 20000 Euro. Die Unfall­stel­le war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me für zwei Stun­den kom­plett gesperrt.

Ange­trun­ke­ner Rollerfahrer

Kro­nach. Weil ein 49jähriger Rol­ler­fah­rer am Frei­tag um die Mit­tags­zeit noch mit einem Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem letz­ten Jahr unter­wegs war, wur­de er von einer Strei­fe ange­hal­ten und kon­trol­liert. Hier­bei stell­ten die Beam­ten auch Alko­hol­ge­ruch bei dem Mann fest. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,72 Pro­mil­le. Somit muss er sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ver­ant­wor­ten. Zudem wird er dem­nächst für vier Wochen zu Fuß gehen müssen.