Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines hoch­wer­ti­gen Pedelecs

BAM­BERG. Am Don­ners­tag zwi­schen 16.30 und 20.30 Uhr wur­de vor dem Licht­spiel­haus in der Luit­pold­stra­ße ein ver­sperrt abge­stell­tes Damen-Pedelec der Mar­ke Wino­ra, Far­be grau, im Zeit­wert von 2326 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Im Lau­fe des Don­ners­tags wur­de die Poli­zei zu ins­ge­samt fünf Laden­dieb­stäh­len im Stadt­ge­biet Bam­berg geru­fen. Es wur­den Alko­hol, Kos­me­tik­ar­ti­kel sowie Lebens­mit­tel für ins­ge­samt 23 Euro gestohlen.

Unbe­kann­te ran­da­lie­ren auf Schultoilette

BAM­BERG. Am Don­ners­tag zwi­schen 12.00 und 14.30 Uhr ran­da­lier­ten Unbe­kann­te in der Män­ner­toi­let­te der Berufs­schu­le II in der Dr.-von-Schmitt-Straße. Dadurch wur­de die Trenn­wand des WCs mit Gewalt aus der Wand geris­sen, so dass die­se kom­plett zer­stört wur­de. Der Sach­scha­den wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der Lan­ge Stra­ße in die Pro­me­na­de­stra­ße über­sah am Don­ners­tag­früh gegen 07.30 Uhr ein Auto­fah­rer eine 13-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin ver­mut­lich im toten Win­kel. Das Mäd­chen stürz­te, wur­de aber glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Der Scha­den am Fahr­rad wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

BAM­BERG. Auf dem Park­platz eines Super­mark­tes im Bam­ber­ger Berg­ge­biet über­sah am Don­ners­tag­mit­tag gegen 12.30 Uhr eine Kia-Fah­re­rin eine Fuß­gän­ge­rin und stieß mit ihrer Fahr­zeug­front gegen die 59-Jäh­ri­ge, die sich des­halb an der Hüf­te ver­letz­te. Sie muss­te leicht ver­letzt ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh kurz nach 09.00 Uhr kam auf dem Ber­li­ner Ring, auf Höhe Pödel­dor­fer Stra­ße, ein Lkw-Fah­rer zu weit nach rechts auf den ande­ren Fahr­strei­fen, wo er den lin­ken Außen­spie­gel eines schwar­zen VW Mul­ti­van abfuhr. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten hiel­ten zwar ihre Fahr­zeu­ge an, der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich aber anschlie­ßend. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens konn­te der 62-jäh­ri­ge Ver­ant­wort­li­che schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den. Er hat­te an dem VW Sach­scha­den von etwa 500 Euro ange­rich­tet und wird wegen Unfall­flucht zur Anzei­ge gebracht.

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag, 11. März, und Mon­tag, 13. März, wur­de an der Wei­de das Heck eines dort gepark­ten wei­ßen BMW ange­fah­ren und Sach­scha­den in Höhe von etwa 2500 Euro angerichtet.

Die Poli­zei nimmt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

Poli­zei schnappt Exhibitionisten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 15.10 Uhr wur­de die Poli­zei ver­stän­digt, weil sich in einem Hof­raum in der Luit­pold­stra­ße ein Exhi­bi­tio­nist befin­det. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei war der Täter zwar nicht mehr vor Ort, er konn­te aller­dings auf­grund einer Video­auf­zeich­nung schnell ermit­telt wer­den. Es han­del­te sich um einen 28-jäh­ri­gen Mann, der bereits vor einer Woche wegen der­sel­ben Straf­tat im Stadt­ge­biet Bam­berg auf­fäl­lig war. Er muss sich erneut straf­recht­lich dafür verantworten.

20-Jäh­ri­ge hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Wäh­rend einer Fahr­zeug­kon­trol­le am Don­ners­tag­abend gegen 23.00 Uhr kam Poli­zei­be­am­ten aus einem Seat deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch ent­ge­gen. Bei einem frei­wil­lig durch­ge­führ­ten Alko­test brach­te es die 20-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin auf einen Wert von 0,76 Pro­mil­le. Bei der Frau wur­de eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

37-Jäh­ri­ge stand unter Dro­gen- und Alkoholeinfluss

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend gegen 21.40 Uhr wur­de in der Michel-Rau­li­no-Stra­ße eine 37-jäh­ri­ge Frau einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei bemerk­ten die Poli­zei­be­am­ten, dass sie unter Dro­gen- und Alko­hol­ein­fluss steht. Bei der Durch­su­chung des mit­ge­führ­ten Ruck­sacks tauch­te eine gerin­ge Men­ge Haschisch auf, was beschlag­nahmt wurde.

Rausch­gift in Socken versteckt

BAM­BERG. Wäh­rend der Kon­trol­le eines 19-Jäh­ri­gen am Frei­tag­früh kurz nach 02.00 Uhr am Weegmann­ufer kam den Poli­zei­be­am­ten deut­li­cher Mari­hua­na-Geruch ent­ge­gen. Als der jun­ge Mann dar­auf­hin durch­sucht wur­de, tauch­te bei ihm in einem Socken ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Rausch­gift auf, was sicher­ge­stellt wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

GUN­ZEN­DORF. Wegen Sach­be­schä­di­gung ermit­telt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu einem Vor­fall, der sich in der Zeit zwi­schen Mon­tag und Mitt­woch ereig­ne­te. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te ein am Bisch­off-Först-Ring abge­stell­tes Wohn­mo­bil an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Bereits am 2. März beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen gepark­ten Pkw und flüch­te­te ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von etwa 2.000 Euro zu küm­mern. Der Smart war in der Zeit von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr, auf den Park­plät­zen des Aldi, Rewe und Dm abge­stellt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HALL­STADT. Am Don­ners­tag, gegen 16.45 Uhr, stell­te eine Sko­da-Fah­re­rin ihren Pkw am rech­ten Fahr­bahn­rand der Orts­stra­ße „Tier­gar­ten“ ab. Als die­se zu ihrem Auto zurück­kam, konn­te sie beob­ach­ten, dass ein schwar­zer Pkw in glei­cher Fahrt­rich­tung zu eng an ihrem Fahr­zeug vor­bei­fuhr und die­ses dadurch beschä­dig­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 400 Euro. Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Beim Über­ho­len nicht in den Rück­spie­gel geschaut und schon hats gekracht

Scheß­litz. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag fuhr der 75-jäh­ri­ge Fah­rer eines Nis­san auf der A70 in Rich­tung Würz­burg. Kurz vor dem Park­platz Giech­burg­blick scher­te er zum Über­ho­len eines Lkw aus, ach­te­te dabei aber lei­der offen­sicht­lich unge­nü­gend auf den nach­fol­gen­den Ver­kehr. Der 29-jäh­ri­ge Fah­rer eines BMW war näm­lich gera­de dabei den Nis­san zu über­ho­len, konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen oder aus­wei­chen und fuhr ihm links ins Heck. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle unver­letzt und konn­ten sicher anhal­ten. Der Gesamt­scha­den wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Warn­ba­ken umge­fah­ren und geflüch­tet – Unfall­flucht fällt erst durch Fol­ge­un­fall auf

Scheß­litz. Am frü­hen Frei­tag­mor­gen fuhr ein Klein­trans­por­ter auf der A70 durch die Bau­stel­le bei Scheß­litz. Des­sen bis­lang unbe­kann­ter Fah­rer fuhr dabei ins­ge­samt drei Warn­ba­ken um und flüch­te­te danach ein­fach von der Unfall­stel­le. Der dadurch ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Der Unfall fiel erst eini­ge Zeit spä­ter auf, da die Warn­ba­ken leicht in die Fahr­bahn rag­ten, eine 32-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin die Hin­der­nis­se zu spät erkann­te und über­fuhr. Dabei beschä­dig­te sie u.a. den Vor­der­rei­fen und der Opel muss­te abge­schleppt wer­den. Ihr Scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Bei ihrer Unfall­auf­nah­me fiel natür­lich der Grund auf, war­um die Warn­ba­ken über­haupt erst auf der Fahr­bahn lagen. Die Beam­ten fan­den dabei sogar noch das beschä­dig­te Kenn­zei­chen des Klein­trans­por­ters auf, wel­ches bei dem ersten Unfall abge­fal­len war. Damit soll­te der unfall­flüch­ti­ge Fah­rer schnell ermit­telt wer­den kön­nen. Die Opel­fah­re­rin ist aller­dings für den zwei­ten Unfall selbst verantwortlich.

Bei­fah­rer hat bei Kon­trol­le Schreck­schuss­pi­sto­le im Schritt

Vier­eth-Trun­stadt. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag einen BMW aus dem EU-Aus­land, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt fuhr. Bei bei­den Insas­sen, wel­che kei­nen festen Wohn­sitz im Bun­des­ge­biet haben, konn­ten hier­bei Dro­gen auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. So führ­ten sowohl der 24-jäh­ri­ge Fah­rer gerin­ge Men­gen Koka­in und Mari­hua­na, als auch der Bei­fah­rer gerin­ge Men­gen Haschisch und Mari­hua­na mit sich. Der 25-jäh­ri­ge Bei­fah­rer räum­te zudem zu Beginn sei­ner Durch­su­chung ein, dass er im Hosen­bund eine gela­de­ne Schreck­schuss­waf­fe führ­te, wel­che ihm dann abge­nom­men und eben­falls sicher­ge­stellt wur­de. Er hat­te zudem auch noch diver­se Rausch­gif­tu­ten­si­li­en mit Dro­gen­re­sten und auch einen Beu­tel „Clean Urin“ dabei, wel­cher zum Vor­täu­schen der Dro­gen­ab­sti­nenz (z.B. für Fahr­tüch­tig­keits­kon­trol­len der Poli­zei oder bei gericht­li­chen Auf­la­gen) gedacht ist. Schließ­lich über­prüf­ten die Beam­ten auch die mit­ge­führ­ten Finanz­mit­tel der zwei Män­ner und stell­ten fest, dass sie zusam­men Bar­geld in mitt­le­rer vier­stel­li­ger Höhe mit sich führ­ten. Es bestand ins­ge­samt der Ver­dacht einer Dro­gen­be­schaf­fungs­fahrt. Nach Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg blie­ben bei­de Män­ner auf frei­em Fuß, erwar­ten aber jeweils Straf­ver­fah­ren wegen des Dro­gen­be­sit­zes und der Bei­fah­rer auch wegen des Ver­sto­ßes gegen das Waffengesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Engel­hardsberg. Ein 27-jäh­ri­ger Mann fuhr am Don­ners­tag­abend mit sei­nem Daim­ler Chrys­ler von Alberts­hof kom­mend auf der dor­ti­gen Kreis­stra­ße. Am Kreis­ver­kehr woll­te er nach Doos abbie­gen, kam aus Unacht­sam­keit zu weit nach rechts und tou­chier­te den dort auf­ge­stell­ten Weg­wei­ser, den er Stand­rohr und Beton-Pol­lern aus dem Erd­reich riss. Am Auto ent­stand ein Scha­den von ca. 2500 Euro, der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt kon­trol­lier­ten Don­ners­tag­nacht einen 30-jäh­ri­gen Mann, der mit sei­nem VW Golf in der Stra­ße Obe­res Tor unter­wegs war. Hier­bei stell­ten sie fest, dass der Golf­fah­rer kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis besitzt. Dem 30-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Nun erwar­tet ihn eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahrerlaubnis.

Nie­der­fel­len­dorf. Don­ners­tag­abend fuhr ein 68-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem BMW von Nie­der­fel­len­dorf in Rich­tung Rothen­bühl. Als er auf einem Wan­der­park­platz anhielt, wur­de er von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt kon­trol­liert. Der hier­bei durch­ge­führ­te frei­wil­li­ge Alko­hol­test ergab einen Wert von 0,58 Pro­mil­le, wor­auf­hin die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt wurde.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Forch­heim. Ein 19-jäh­ri­ger Mann park­te am Diens­tag­mor­gen gegen 06:20 Uhr sei­nen schwar­zen Vol­vo in der vier­ten Rei­he des Pend­ler­park­plat­zes in der Bay­reu­ther Stra­ße. Als er gegen 16:10 Uhr zu sei­nem Auto zurück­kam stell­te er fest, dass die­ses im Bereich des Rad­lau­fes vor­ne rechts beschä­digt wor­den war. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim sucht nach Zeu­gen, die am Don­ners­tag um 12:15 Uhr einer 86-jäh­ri­gen Dame hal­fen. Die­se war in einem Stadt­bus in der Bam­mers­dor­fer Stra­ße auf­grund einer abrup­ten Brem­sung gestürzt. Sie zog sich u. a. ein gebro­che­nes Hand­ge­lenk zu. Hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegengenommen.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit von Don­ners­tag, 07:45 Uhr und 17:00 Uhr hat­te eine 23-Jäh­ri­ge ihren wei­ßen VW Golf auf dem Park­platz gegen­über eines Hotels in der Nürn­ber­ger Stra­ße abge­stellt. Als sie dort­hin zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den Pkw im Bereich der rech­ten Fahr­zeug­sei­te beschä­digt hat­te. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 3.000,00 Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon-Nr. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Don­ners­tag wur­de in der Zeit von 13:45 bis etwa 15:20 Uhr in der Kai­ser-Hein­rich-Stra­ße ein schwar­zer Opel Astra beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ver­ur­sach­te tie­fe Krat­zer an der hin­te­ren lin­ken Fahr­zeug­tü­re und somit einen Scha­den von geschätz­ten 6.000,00 Euro. Wer ver­däch­tig­te Beob­ach­tun­gen in die­sem Bereich machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Forch­heim. Durch einen auf­merk­sa­men Zeu­gen wur­de am Don­ners­tag­mit­tag ein Pkw mit­ge­teilt, der auf der B470 zwi­schen Wei­lers­bach und Forch­heim deut­li­che Schlan­gen­li­ni­en fuhr. Bei einer Kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­de bei dem 34-jäh­ri­gen Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,12 Pro­mil­le. Es erfolg­te im Anschluss die Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Forch­heim und die Sicher­stel­lung des Führerscheins.

Forch­heim. Durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim konn­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 49-jäh­ri­ger Fah­rer eines E‑Scooters in der Bam­ber­ger Stra­ße ange­trof­fen wer­den. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, da das Gefährt noch ein altes (grü­nes) Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen auf­wies. Seit dem 01.03.2023 ist ein schwar­zes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen für die Inbe­trieb­nah­me eines sol­chen Elek­tro­kleinst­fahr­zeugs auf öffent­li­chen Stra­ßen notwendig.

Forch­heim. Am Don­ners­tag­abend stürz­te eine 35-Jäh­ri­ge im Ein­mün­dungs­be­reich Serl­ba­cher Stra­ße / Goe­the­stra­ße allein­be­tei­ligt von ihrem Fahr­rad. Grund hier­für dürf­te u. a. die Alko­ho­li­sie­rung gewe­sen sein. Zudem gab die Frau an, zuvor „gekifft“ zu haben. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,16 Pro­mil­le. Bei dem Sturz wur­de sie leicht in Form von Schürf­wun­den im Gesicht ver­letzt. Es erfolg­te eine Blut­ent­nah­me in der nahe­ge­le­ge­nen Uniklinik.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Joint gedreht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend konn­te eine Poli­zei­strei­fe der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein einen jun­gen Mann beob­ach­ten, wie er sich am Schloß­platz in Schney einen Joint dreh­te. Der 25-Jäh­ri­ge wur­de dar­auf­hin kon­trol­liert, bei ihm konn­te eine gerin­ge Men­ge Can­na­bis auf­ge­fun­den wer­den. Er erhält eine Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ille­gal Müll entsorgt

MARKTZ­EULN-HORB, LKR. LICH­TEN­FELS. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te an Don­ners­tag gegen 17.15 Uhr beob­ach­ten, wie ein Mann und eine Frau ins­ge­samt fünf blaue Müll­säcke aus ihrem Fahr­zeug luden, am Stra­ßen­rand der Obrist­fel­der Stra­ße depo­nier­ten und im Anschluss davon­fuh­ren. Bei dem Fahr­zeug han­delt es sich um einen grau­en Hyun­dai aus dem Zulas­sungs­be­reich Kro­nach. Die Ermitt­lun­gen zu den bei­den Per­so­nen dau­ern noch an. Auf sie kommt eine Anzei­ge wegen Baye­ri­schen Abfall­wirt­schafts­ge­setz zu.

Wild­un­fall nicht gemeldet

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend erhielt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels die Mit­tei­lung über ein auf­ge­fun­de­nes Kenn­zei­chen­schild. Als die Beam­ten die­ses dem 37-jäh­ri­gen Fahr­zeug­hal­ter aus­hän­dig­ten, konn­ten sie an sei­nem Ford fri­sche Wild­un­fall­spu­ren erken­nen. Auf Nach­fra­ge teil­te der Weis­mai­ner mit, dass er in der Nacht zuvor auf der Staats­stra­ße 2191, am Kor­di­gast, mit einem Tier zusam­men­ge­sto­ßen war. Bei einer Nach­schau fan­den die Beam­ten ein ver­en­de­tes Reh im Stra­ßen­gra­ben. Der Unfall­ver­ur­sa­cher erhält eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Baye­ri­schen Jagd­ge­setz, wonach ein Wild­un­fall umge­hend der Poli­zei oder dem zustän­di­gen Jagd­päch­ter gemel­det wer­den muss.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

LICH­TEN­FELS. Rund 1.000 Euro Sach­scha­den ent­stan­den bei einer Ver­kehrs­un­fall­flucht, die sich am Mitt­woch­vor­mit­tag gegen 11.00 Uhr in der Stra­ße „Am Stadt­gra­ben“ ereig­ne­te. Eine 35-Jäh­ri­ge befuhr mit ihrem blau­en Audi A6 die Stra­ße „Am Stadt­gra­ben“, als ihr ein wei­ßer Pkw ent­ge­gen kam. Die­ser streif­te sie an der hin­te­ren, lin­ken Fahr­zeug­sei­te und fuhr anschlie­ßend davon. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Vor­fahrt missachtet

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Zwei Leicht­ver­letz­te und etwa 17.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­mor­gen auf der Kreis­stra­ße LIF 25, zwi­schen Busen­dorf und Ummers­berg, ereig­ne­te. Eine 64-Jäh­ri­ge woll­te an der Ein­mün­dung in Rich­tung Mes­sen­feld mit ihrem Audi Q3 nach links abbie­gen und über­sah dabei, ver­mut­lich auf­grund der tief­stehen­den Son­ne, einen ent­ge­gen­kom­men­den 22-jäh­ri­gen Golf-Fah­rer. Bei dem Unfall wur­den bei­de Fahr­zeug­füh­rer leicht ver­letzt und zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.