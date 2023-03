BAY­REUTH / INGOL­STADT. Nach einer Ver­fol­gungs­fahrt quer durch den Land­kreis Bay­reuth im ver­gan­ge­nen Janu­ar konn­te die Bay­reu­ther Poli­zei zwei Auto­die­be fest­neh­men. Ermitt­ler fan­den her­aus, sie hat­ten in Ober­bay­ern noch wei­te­re Fahr­zeu­ge gestohlen.

Am 14. Janu­ar kam es im Bereich Bay­reuth zu einer Ver­fol­gungs­fahrt mit einem gestoh­le­nen Audi A5 aus dem Zulas­sungs­be­reich Ingol­stadt. Nach einer Fahn­dung über meh­re­re Stun­den konn­ten Kräf­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth die bei­den pol­ni­schen Auto­die­be im Bay­reu­ther Umland fest­neh­men. Unter­stüt­zung erfuh­ren die Poli­zi­sten dabei durch wei­te­re ober­frän­ki­sche Dienst­stel­len im Umkreis, die Poli­zei­hub­schrau­ber­staf­fel und Kol­le­gen aus der Ober­pfalz. Es wur­de berichtet.

Die­se Fest­nah­me stell­te sich als ent­schei­den­der Schritt für die Ermitt­ler der Kri­mi­nal­po­li­zei Ingol­stadt her­aus. In Zusam­men­ar­beit mit der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on mit Zen­tral­auf­ga­ben in Bay­reuth konn­ten sie dem pol­ni­schen Duo jetzt wei­te­re Auto­dieb­stäh­le im Bereich Ober­bay­ern nach­wei­sen. In Hep­berg hat­ten sie einen Audi A4 gestoh­len, in Kösching einen Audi Q7. Auch ver­ant­wort­lich waren die bei­den für eine Rei­he ver­such­ter Auto­dieb­stäh­le im Stadt­ge­biet Ingol­stadt sowie in den Land­krei­sen Eich­stätt und Pfaffenhofen.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Ingol­stadt befin­den sich die bei­den 26- und 33-jäh­ri­gen pol­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen nun in Unter­su­chungs­haft und müs­sen sich wegen schwe­ren Ban­den­dieb­stahls verantworten.

Der geschil­der­te Ermitt­lungs­er­folg ist ein­mal mehr Aus­druck der inten­si­ven und inter­ak­ti­ven Zusam­men­ar­beit der betei­lig­ten Ermittlungsbehörden.