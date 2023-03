„Für unse­ren Land­kreis ist es von größ­ter Bedeu­tung, dass es nach den schwie­ri­gen Jah­ren gelun­gen ist, einen so guten Neu­start für die­ses Tra­di­ti­ons­un­ter­neh­men zu schaf­fen“, beton­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei sei­nem Besuch bei der MOLL Bat­te­rien GmbH in Bad Staf­fel­stein im Gespräch mit der Unter­neh­mens­lei­tung. „MOLL ist ein wich­ti­ger Arbeit­ge­ber in der Regi­on und mit sei­nen Inno­va­tio­nen ein Aus­hän­ge­schild für den Land­kreis Lich­ten­fels. Der Neu­start mit solch ehr­gei­zi­gen Zie­len und inno­va­ti­ven Ideen gibt allen Grund, posi­tiv gestimmt zu sein“, stell­te der Land­rat wei­ter fest.

Im Gespräch gab die Geschäfts­lei­tung – der Bevoll­mäch­tig­te der Geschäfts­füh­rung, Prof. Dr. Peter Urban, und Geschäfts­füh­rer Dr. Klaus Eich­horn – Ein­blick in die Pla­nun­gen, anste­hen­de Inve­sti­tio­nen und Inno­va­tio­nen. MOLL pro­du­ziert Bat­te­rien für ver­schie­de­ne Anwen­dun­gen, vor allem für die Auto­mo­bil­in­du­strie. Am Stand­ort in Bad Staf­fel­stein sind der­zeit rund 220 Mit­ar­bei­ter und Aus­zu­bil­den­de beschäf­tigt. MOLL ist Ent­wick­lungs­part­ner für die Auto­mo­bil­in­du­strie und hat in der Ver­gan­gen­heit Mei­len­stei­ne für die Ent­wick­lung heu­ti­ger moder­ner Star­ter­bat­te­rien gesetzt (z.B. Bat­te­rien für die Start-Stopp-Funktion).

Gegrün­det wur­de das Unter­neh­men im Jahr 1945 von Peter J. Moll und sei­ner Frau Eli­sa­beth. In den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten ent­wickel­te sich MOLL zum Exper­ten im Bat­te­rie­tech­nik­be­reich und zum wich­ti­gen Part­ner der Auto­mo­bil­in­du­strie. Ste­ti­ge Aus­zeich­nun­gen durch Prüf­la­bo­re wie ADAC, Stif­tung Waren­test etc. bestä­ti­gen die gute Qua­li­tät „Made in Oberfranken“.

Nach Insol­venz im März 2020 gab es am 1. Mai 2021 einen Neu­an­fang mit neu­en Inve­sto­ren am Stand­ort Bad Staf­fel­stein. Bereits im Jahr 2021 gelang der MOLL Bat­te­rien GmbH die Rück­kehr in schwar­ze Zah­len. Wie in den zurück­lie­gen­den bei­den Jah­ren, so wer­den auch in den kom­men­den zwei Jah­ren erheb­li­che Inve­sti­tio­nen in den Maschi­nen­park zur Stei­ge­rung der Pro­duk­ti­vi­tät und der Ener­gie­ef­fi­zi­enz, zur Opti­mie­rung der Arbeits­be­din­gun­gen sowie zur Redu­zie­rung des CO2-Aus­sto­ßes getä­tigt, infor­mier­te Prof. Dr. Urban. Wei­ter­hin inve­stie­re das Unter­neh­men in For­schung und Inno­va­ti­on: „Wir haben eine sehr gute For­schungs- und Tech­no­lo­gie­ab­tei­lung“, stell­te der Bevoll­mäch­tig­te der Geschäfts­lei­tung her­aus. „Der Erfolg von MOLL ist der Erfolg aller Miar­bei­ter“, hebt Prof. Dr. Urban hervor.

Absatz­schwer­punkt für die MOLL-Bat­te­rien ist der­zeit neben dem Ersatz­markt und dem Export­ge­schäft vor allem der Volks­wa­gen-Kon­zern. „Wir gehen davon aus, dass unse­re moder­nen Star­ter-Bat­te­rien, die zur Redu­zie­rung des CO2-Aus­sto­ßes von Kraft­fahr­zeu­gen erheb­lich bei­tra­gen, auch nach 2035 benö­tigt wer­den“, so der Geschäfts­füh­rer Dr. Klaus Eichhorn.

Wie Prof. Dr. Urban wis­sen ließ, lie­gen aktu­ell Anfra­gen aus den Golf­staa­ten, Zen­tral­asi­en, den Maghreb-Staa­ten sowie Latein­ame­ri­ka vor, mit denen MOLL um Trans­fer sei­ner Tech­no­lo­gie gebe­ten wird. MOLL wird die­sen Tech­no­lo­gie­trans­fer ver­bun­den mit Mar­ken- und Lizenz­ver­ga­be wei­ter als wei­te­res Stand­bein aus­bau­en. Eine Her­aus­for­de­rung sei es aller­dings, Nach­wuchs­kräf­te zu gewin­nen: „Wir hof­fen, dass es uns gelingt, jun­ge Leu­te für unser Unter­neh­men zu inter­es­sie­ren und zu enga­gie­ren. Wir brau­chen moti­vier­te Leu­te als Mul­ti­pli­ka­to­ren“, so Prof. Dr. Urban.

„Ich freue mich sehr, dass es nach den Tur­bu­len­zen gelun­gen ist, das Unter­neh­men wie­der auf Kurs zu brin­gen und in eine hoff­nungs­vol­le Zukunft zu steu­ern“, stell­te der Land­rat abschlie­ßend fest. „Dass ein so inno­va­ti­ves Unter­neh­men wei­ter­hin hier inve­stiert, ist für die gan­ze Wirt­schafts­re­gi­on immens wich­tig. Als Land­kreis wer­den wir die Pla­nun­gen im Rah­men unse­rer Mög­lich­kei­ten beglei­ten und unter­stüt­zen. Beson­ders freut es mich auch, dass die Fir­ma MOLL wie­der an der Aus­bil­dungs­mes­se an der Berufs­schu­le Lich­ten­fels am 18. März teil­nimmt“, so Meißner.