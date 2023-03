Lesung im Cafe Clatsch Kulmbach

„WER BIST DU – ZEIG MIR DEIN WAH­RES GESICHT“ ist das The­ma der Lesung, zu der der Kulm­ba­cher Lite­ra­tur­ver­ein e.V. unter Mit­wir­kung sei­ner „Schreib­werk­statt Gren­zen­los“ am Mon­tag, 20. März ab 19.30 Uhr im Café Clatsch, Waag­gas­se 5, Kulm­bach, einlädt.

Das Pro­jekt „Schrei­be­werk­statt Gren­zen­los“ ist seit drei Jah­ren erfolg­reich am Start und wird von der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung geför­dert. In Kulm­bach ist es durch öffent­li­che Lesun­gen mit Geflüch­te­ten bekannt. Der Lite­ra­tur­ver­ein mit Vor­sit­zen­der Karin Minet an der Spit­ze ist mit 35 Jah­ren eines der älte­sten Lite­ra­tur­pro­jek­te in Kulmbach.