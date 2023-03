„Vier Rapun­zel und ein Prinz“ – Malerei-Photographie-Skulpturen

„Vier Rapun­zel und ein Prinz“ – unter die­sem Namen zei­gen fünf frän­ki­sche Künst­le­rin­nen und Künst­ler Male­rei, Pho­to­gra­phie und Skulp­tu­ren in Ton und Metall vom 15. April bis 1. Mai im Berg­fried der Giech­burg ihre neu­en Werke.

Ein­blicke in ihre Arbeit geben Frie­del Neu­pau­er, die in Röt­ten­bach ihre Lei­den­schaft für Skulp­tu­ren aus Ton lebt und Har­ry Sper­ber, der in sei­ner Kfz-Werk­statt über­le­bens­gro­ßen Figu­ren aus Metall gestal­tet. Mit expe­ri­men­tier­freu­di­ger Male­rei befasst sich die frei­schaf­fen­den Künst­le­rin Petra Dürr­beck aus Höchstadt.

Als frei­schaf­fen­de Künst­le­rin wohnt und arbei­tet Hei­ke Flü­gel in Effel­trich. Sie lädt ihren Arbei­ten in Acryl den Betrach­ter zu einem Schmun­zeln ein. Der aktu­el­len Bil­der­flut bana­ler Sel­fies begeg­net Kat­ja Geh­rung aus Fürth mit einer bedin­gungs­los insze­nier­ten Photographie

Die Aus­stel­lung ist jeweils sams­tags und sonn­tags in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöff­net und endet am 1. Mai mit einer Finis­sa­ge. Der Ein­tritt ist frei.