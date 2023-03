High-Noon in der Damen-Bun­des­li­ga – Der­by bei den Herren

Am vor­letz­ten Bun­des­li­ga­spiel­tag ste­hen für den SKC Vic­to­ria noch­mals sehr inter­es­san­te Par­tien auf dem Pro­gramm. Es ist wie­der Der­by-Time, wenn der TSV Brei­ten­güß­bach und der SKC Vic­to­ria am Sams­tag ab 13 Uhr wie­der die Klin­gen kreu­zen. In der Bay­ern­li­ga ist die 2.SKC-Herren in Neu­kir­chen Hei­lig Blut gefor­dert. Das wich­tig­ste Spiel des Wochen­en­des fin­det aber am Sonn­tag statt, wenn es zum ent­schei­den­den Spiel um die Deut­sche Mei­ster­schaft kommt. Der KV Lie­dols­heim emp­fängt den Titel­ver­tei­di­ger und Tabel­len­füh­rer SKC Vic­to­ria. Spiel­be­ginn ist bereits um 12 Uhr, da alle Par­tien zeit­gleich statt­fin­den. In der 2.Bundesliga kommt es eben­falls zu Der­by mit dem TSV Brei­ten­güß­bach. Spiel­be­ginn ist um 13 Uhr.

Bun­des­li­ga 120-Wurf Män­ner: TSV Brei­ten­güß­bach : SKC Vic­to­ria Bam­berg (Spiel­be­ginn 13:00 Uhr)

(geschrie­ben von Tobi­as Stark)

Am Sams­tag, den 18.03.23, kommt es am vor­letz­ten Spiel­tag der lau­fen­den Sai­son 2022/2023 noch ein­mal zum Auf­ein­an­der­tref­fen im VBSK-Der­by zwi­schen dem TSV Brei­ten­güß­bach und SKC Vic­to­ria Bam­berg in der 1. Bun­des­li­ga der Män­ner. Da die letz­ten bei­den Par­tien der Run­de immer zeit­gleich star­ten müs­sen, fin­det die Par­tie dies­mal bereits um 13:00 Uhr statt! Die Haus­her­ren wol­len mit einem Heim­erfolg den vier­ten Tabel­len­platz end­gül­tig unter Dach und Fach brin­gen, mit zwei abschlie­ßen­den Sie­gen könn­te aber auch der Gast­mann­schaft noch der Sprung auf sel­bi­gen Rang zum Ende der Sai­son gelingen.

Für bei­de Teams ste­hen aktu­ell 61,5 MP auf der Haben­sei­te, jedoch haben die Güß­ba­cher mit aus­ge­gli­che­nem Punkt­kon­to von 16:16 die Nase im Moment noch klar vor den Bam­ber­gern, die aktu­ell mit 13:19 als direk­ter Ver­fol­ger Platz 5 inne­ha­ben. Die Haus­her­ren haben das Mini­mal­ziel Klas­sen­er­halt damit unlängst erreicht, wäh­rend die Podest­plät­ze wei­ter­hin außer Reich­wei­te geblie­ben sind und auch die Gäste von der Vic­to­ria schei­nen mit drei Punk­ten Vor­sprung auf den Rele­ga­ti­ons­platz in die­sem Jahr kei­ne Abstiegs­sor­gen mehr zu haben. Von daher kön­nen bei­de Teams rela­tiv ent­spannt in das pre­sti­ge­träch­ti­ge Der­by gehen, wobei die End­plat­zie­rung vor dem jewei­li­gen Kon­kur­ren­ten aus dem Land­kreis in der Tabel­le schon noch eine gewis­se „Fra­ge der Ehre“ darstellt.

Im Hin­spiel muss­ten die Bam­ber­ger im Schluss­spurt eine bit­te­re und knap­pe 2:6 Nie­der­la­ge auf sehr über­schau­ba­rem Niveau (3654:3687) hin­neh­men, wel­che die Gast­ge­ber zum dama­li­gen Zeit­punkt in eine ech­te Kri­se stürz­te. Zuletzt konn­te man sich in der Rück­run­de aber mit deut­lich bes­se­ren Lei­stun­gen und Erfol­gen raus aus dem Abstiegs­kel­ler bis in die siche­re Tabel­len­hälf­te vor­kämp­fen. Doch auch die Güß­ba­cher blicken auf recht erfolg­rei­che Wochen zurück und haben dadurch ihr kla­res Ziel, den Platz als Vor­jah­res­vier­ten zu ver­tei­di­gen wei­ter­hin voll im Blick, dazu wür­de den Haus­her­ren bereits ein Unent­schie­den im Duell der Gelb-Schwar­zen genü­gen. Bei­de Mann­schaf­ten zeig­ten sich zuletzt gut in Form und nach­dem die TSV-Bah­nen als rela­tiv fall­träch­tig in der Liga bekannt sind, dür­fen sich die hof­fent­lich zahl­rei­chen Zuschau­er wohl auf ein hoch­klas­si­ge­res Der­by als noch im Hin­spiel freu­en, zudem die Akteu­re dies­mal wie erwähnt ohne jeg­li­chen Druck auf­lau­fen können…

Stim­men vor dem Derby:

Tobi­as Stark, TSV Mannschaftsführer:

„Nur noch zwei Spie­le, dann ist die aktu­el­le Bun­des­li­ga­sai­son auch schon wie­der Geschich­te! Da kommt das Der­by zum vor­letz­ten Spiel­tag als abschlie­ßen­des High­light noch ein­mal genau rich­tig für alle Fans, Spie­ler und Ver­ant­wort­li­chen. Bei­de Teams sind aktu­ell gut drauf und von daher den­ke ich, dass wir noch ein­mal ein hoch­klas­si­ges Spiel erwar­ten kön­nen. Wir wol­len uns zu Hau­se natür­lich nicht die Blö­ße geben, auch wenn wir wis­sen, dass sich die Bam­ber­ger ver­mut­lich nur zu ger­ne für die Hin­spiel­nie­der­la­ge im Sport­park revan­chie­ren möch­ten. Aber soll­ten wir am Ende unse­re kon­stan­ten Lei­stun­gen wie in den bis­he­ri­gen Heim­spie­len auf die Bahn brin­gen, wird es auch für die Bam­ber­ger schwer uns dort zu schla­gen. Obwohl bei­de Mann­schaf­ten locker in das Spiel gehen kön­nen, ist es immer noch ein Der­by mit beson­de­rer Bri­sanz, da kann der ein oder ande­re Akteur auch mal etwas zu über­mo­ti­viert an die Sache her­an­ge­hen und dass macht am Ende viel­leicht dann auch den klei­nen Unter­schied. Wir freu­en uns jeden­falls auf ein tol­les Spiel vor vol­ler Kulis­se und im Anschluss wol­len wir mög­lichst unse­ren vier­ten Platz fei­ern, so ist jeden­falls der Plan! ;)“

Domi­nik Kun­ze, SKC-Mannschaftsführer:

„Ich den­ke wir kön­nen mit brei­ter Brust an die Sache her­an­ge­hen. Tabel­la­risch gese­hen ist es das erste Mal in die­ser Sai­son, dass wir ohne jeg­li­chen Druck ins Spiel gehen kön­nen. Wir wol­len aber trotz­dem alles dar­an­set­zen, die sehr guten Lei­stun­gen der Rück­run­de wei­ter zu bestä­ti­gen um uns für die unglück­li­che Hin­spiel­nie­der­la­ge zu revan­chie­ren! Wir wis­sen aber auch, was dort auf uns zukommt, da Brei­ten­güß­bach gera­de auf ihrer Heim­bahn stark agiert und dem Geg­ner nur sehr weni­ge Chan­cen bie­tet. Bedeu­tet für uns, von Anfang an gut ins Spiel und die Duel­le zu kom­men und den Druck dabei immer hoch­zu­hal­ten um mög­lichst enge Duel­le am Ende für uns zu entscheiden!“

Mar­kus Haber­mey­er, Vor­sit­zen­der SKC Vic­to­ria Bamberg:

„Mit dem Heim­sieg gegen Wern­burg hat man den Klas­sen­er­halt eigent­lich so gut wie sicher. Es müss­ten schon unglaub­li­che Ergeb­nis­se und Kon­stel­la­tio­nen zusam­men­kom­men, dass man doch noch am Ende in die Rele­ga­ti­on gehen muss. Daher kann das Team um Rou­ti­nier Uwe Wag­ner ganz locker in das Der­by gehen. Viel­leicht gelingt es unse­rer 1. Her­ren, sich für die Nie­der­la­ge in der Vor­run­de zu revan­chie­ren. Die Qua­li­tät dafür ist defi­ni­tiv vor­han­den, man muss sie nur abru­fen. Wich­tig wird sein, dass man gut ins Spiel star­tet und zuschlägt, falls die heim­star­ken Güß­ba­cher uns Chan­cen bie­ten soll­ten. Für die zahl­rei­chen Zuschau­er wird es sicher ein schö­nes Der­by mit guten Ergeb­nis­sen werden.“

Fer­ner Spie­len: Zerbst – Schwabs­berg, Wern­burg – Hall­berg­moos, Rain­dorf – Lorsch, Unter­h­ar­mers­bach – Friedrichshafen

Bun­des­li­ga 120-Wurf Frau­en: KV Lie­dols­heim : SKC Vic­to­ria Bam­berg (Spiel­be­ginn 12:00 Uhr)

High-Noon am Sonn­tag um 12 Uhr in Lie­dols­heim. Wie in bekann­ten Western tref­fen am Sonn­tag zu Mit­tags­zeit das beste Heim­team und das beste Aus­wärts­team auf­ein­an­der oder der Tabel­len­zwei­te emp­fängt den Tabel­len­füh­rer. Ganz ein­fach aber lau­tet die Par­tie des 17.Spieltags KV Lie­dols­heim gegen den SKC Vic­to­ria Bam­berg. Die Gast­ge­ber aus Lie­dols­heim ste­hen mit 29:3 Punk­ten auf Platz 2 und muss Bam­berg (31:1 Punk­te) unbe­dingt besie­gen, wenn man noch die Mei­ster­schaft errin­gen möch­te. Zudem hat aber Bam­berg auch noch vier Mann­schafts­punk­te Vor­sprung, die in der End-abrech­nung bei Punkt­gleich­heit den Aus­schlag geben. Man könn­te sich also auch theo­re­tisch eine knap­pe Nie­der­la­ge lei­sten und müss­te dann für den 24.Titel einen Heim­sieg am kom­men­den Wochen­en­de fol­gen las­sen. Der Druck liegt also kom­plett beim Heim­team, da die­ses für die Mei­ster­schaft sie­gen muss. Ent­spannt, aber hoch­kon­zen­triert und fokus­siert geht man die schwe­re Auf­ga­be her­an. Mit Sicher­heit wird Team­ka­pi­tä­nin ihre Auf­stel­lung von der Auf­stel­lung des KVL abhän­gig machen, denn schon mit einem Unent­schie­den wäre man zufrie­den. Mit einem Sieg im Spit­zen­spiel wäre die Mei­ster­schaft unter Dach und Fach. Daher wird man ent­spre­chend die Paa­run­gen stel­len, um sich dar­aus einen Vor­teil zu ver­schaf­fen. Wich­tig ist, dass alle Spie­le­rin­nen zur Ver­fü­gung ste­he und man so aus dem Vol­len schöp­fen kann. Für die Zuschau­er wird die Begeg­nung mit Sicher­heit ein Leckerbissen.

Fer­ner spie­len: Eggols­heim – Poing, Pöll­witz – Pir­ma­sens, Schrez­heim – Lorsch, Erlan­gen – Schretzheim

2.Bundesliga Mit­te 120 Frau­en: TSV Brei­ten­güß­bach : SKC Vic­to­ria Bam­berg D2 (Spiel­be­ginn 13:00 Uhr)

Es gibt nur noch eine mini­ma­le Chan­ce die Klas­se zu erhal­ten und dafür ist man aber auch auf Schüt­zen­hil­fe ange­wie­sen. Doch zuerst ein­mal muss die 2.Damen des SKC Vic­to­ria ihre eige­nen Haus­auf­ga­ben machen. Und hier steht ein Sieg beim TSV Brei­ten­güß­bach an erster Stel­le, wenn man über­haupt noch eine Chan­ce haben will. Par­al­lel dür­fen aber Karl­stadt, Regens­burg und Helm­b­rechts kei­ne Punk­te mehr holen, und selbst muss man zwei Mal sie­gen. Theo­re­tisch ist es also noch mög­lich, aber wirk­lich dar­an glau­ben kann man eigent­lich nicht, zu schlecht waren die zuletzt gezeig­ten Lei­stun­gen. Aber in einem Der­by pas­sie­ren manch­mal die kurio­se­sten Din­ge und von daher soll­te man nicht zu früh die Flin­te ins Korn wer­fen. Ein­fach an den Sieg glau­ben und dann in die Tat umsetzen.