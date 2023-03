LICH­TEN­FELS. Am Frei­tag, den 11. März, kam es in einem Blu­men­ge­schäft in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einem Gewalt­ver­bre­chen. Spa­zier­gän­ger fan­den die 50-jäh­ri­ge Mit­ar­bei­te­rin gegen 21 Uhr leb­los im Geschäft. Die Kri­po Coburg sucht wei­te­re Zeugen.

Der­zeit ermit­telt die Son­der­kom­mis­si­on „Blu­me“ in alle Rich­tun­gen und geht Hin­wei­sen aus der Bevöl­ke­rung nach. Hier­zu sucht die Poli­zei wei­te­re Per­so­nen, die sich am Frei­tag­abend, zwi­schen 17.50 Uhr und 18.20 Uhr, im Bereich der Bam­ber­ger Stra­ße, ins­be­son­de­re in der Nähe des WEKA Kauf­hau­ses, der Bäcke­rei Söll­ner, des Blu­men­la­dens „Elde­ko“ sowie des Beklei­dungs­ge­schäf­tes „Rober­to Bau­er“ auf­ge­hal­ten haben. Dar­über hin­aus sucht die Poli­zei auch Anwoh­ner aus dem Bereich, die Hin­wei­se lie­fern können.

Ins­be­son­de­re die nach­fol­gend beschrie­be­nen Per­so­nen kom­men als wich­ti­ge Zeu­gen in Betracht.

Eine älte­re Frau mit grau-blon­dem, wel­li­gem, nacken­lan­gem Haar, einer Bril­le mit dunk­lem Rand, beklei­det mit einer auf­fäl­lig blau-grü­nen Jacke und einer hel­len, bei­gen Umhängetasche.

Ein älte­rer Herr mit kur­zem hell­brau­nen Haar, der einen Schlüs­sel­bund an einem Schlüs­sel­band um den Hals trug.

Ein älte­rer Herr mit kur­zem, grau­em Haar und grau­em Schnauz­bart, beklei­det mit dunk­ler Klei­dung und einer dunk­len Basecap.

Eine Frau mitt­le­ren Alters mit schul­ter­lan­gem, hel­lem Haar, beklei­det mit einem schwar­zen Kapu­zen­man­tel mit hel­lem Innen­fut­ter und einer dunk­len Umhängetasche.

Eine älte­re Frau in Beglei­tung eines klei­nen Mäd­chens. Die Frau trug einen dunk­len Rock. Auf dem dunk­len Ober­teil befand sich ein auf­fäl­li­ges „Vogel­mo­tiv“. Das Mäd­chen war mit einer hel­len, ver­mut­lich rosa­far­be­nen Jacke und einer grau­en Woll­müt­ze mit roten Appli­ka­tio­nen auf der Stirn bekleidet.

Eine Frau mitt­le­ren Alters mit dunk­lem, kur­zem Haar, beklei­det mit einer hell­brau­nen Jacke, einem dunk­len Schal mit hel­len Punk­ten und einer grö­ße­ren brau­nen Umhän­ge­ta­sche mit einem auf­fäl­li­gen roten Herz als Anhänger.

Die genann­ten sechs Per­so­nen sol­len sich zuvor alle im WEKA Kauf­haus auf­ge­hal­ten haben.

Außer­dem sucht die Poli­zei die fol­gen­den sechs wei­te­ren Personen:

Einen dun­kel geklei­de­ten Mann mit hoch­ge­zo­ge­ner Kapu­ze, der vor dem Ein­gang des WEKA Kauf­hau­ses in der Bam­ber­ger Stra­ße eine Ziga­ret­te rauchte.

Einen Mann, beklei­det mit einer dunk­len Jacke, einer dunk­len Hose mit klei­ner wei­ßer Auf­schrift auf dem lin­ken Ober­schen­kel und wei­ßen Turn­schu­hen mit dia­go­na­len schwar­zen Strei­fen auf der Außen­sei­te der Schuhe.

Eine Frau, beklei­det mit einer dunk­len, knie­lan­gen Jacke oder Man­tel, die einen hel­len Regen­schirm und eine Tasche trug.

Eine jun­ge Frau mit einem Klein­kind. Die Frau trug eine hel­le Hand­ta­sche und das Kind trug eine hel­le Kopfbedeckung.

Zwei Frau­en, die sich in der Bam­ber­ger Stra­ße, Höhe WEKA Kauf­haus, tra­fen. Eine Frau trug eine wei­ße Jacke, die ande­re eine dunk­le Jacke.

Eine Frau und einen Mann, die an der Ein­mün­dung Stadtgraben/​Bamberger Stra­ße aus einem dunk­len Auto aus­ge­stie­gen und in die Bam­ber­ger Stra­ße Rich­tung „Unte­res Tor“ gelau­fen sind.

Die Poli­zei bit­tet die genann­ten Per­so­nen, sich zu mel­den, da sie mög­li­cher­wei­se sach­dien­li­che Anga­ben zur Tat machen können.

Für wei­te­re Hin­wei­se ist das Hin­weis­te­le­fon der Poli­zei unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑1414 rund um die Uhr erreich­bar. Zudem bit­tet die Poli­zei, sach­dien­li­che Hin­wei­se sowie Bild- oder Video­ma­te­ri­al, das mög­li­cher­wei­se zur Auf­klä­rung der Tat die­nen könn­te, an fol­gen­de E‑Mail-Adres­se zu sen­den: soko-​blume@​polizei.​bayern.​de (Groß- oder Klein­schrei­bung sind unerheblich).