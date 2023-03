Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter, Fund­bü­ro am 24. März geschlossen

Um Abläu­fe wei­ter zu ver­bes­sern, setzt der Bür­ger­bü­ro auf eine neue Soft­ware. Um alle Mitarbeiter*innen dafür zu schu­len, blei­ben Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter und Fund­bü­ro am kom­men­den Don­ners­tag, 24. März, ganz­tä­tig geschlos­sen. Ter­mi­ne kön­nen Sie für die­sen Tag nicht ver­ein­ba­ren. Auch tele­fo­nisch wird das Bür­ger­bü­ro an die­sem Tag nicht erreich­bar sein. Ab dem 24. März um 8.30 Uhr sind Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter und Fund­bü­ro am Vik­to­ria­brun­nen 4 wie­der für den Publi­kums­ver­kehr geöffnet.