Mehr Mar­ken, mehr Ser­vice – Zukünf­tig auch Peu­geot- und Citroën-Partner

Nach über 90 Jah­ren als kom­pe­ten­ter Part­ner und Opel-Händ­ler vor Ort geht das Auto­haus Ing. P. Rach­in­ger GmbH & Co. KG den näch­sten Schritt. Das Auto­haus in Forch­heim schlüpft unter das Dach der AVAG Hol­ding SE, eine der füh­ren­den Auto­mo­bil­han­dels­grup­pen Europas.

Ab dem 1. Mai fir­miert das Auto­haus Rach­in­ger als eine Filia­le der Auto­haus Kropf GmbH, die bereits seit über 15 Jah­ren zur AVAG Hol­ding SE gehört. „Damit stel­len wir die Wei­chen für die Zukunft, denn es ste­hen vie­le neue tech­ni­sche und orga­ni­sa­to­ri­sche Ent­schei­dun­gen an. Die­se sind im Ver­bund deut­lich ein­fa­cher zu tref­fen“, erklärt Eli­sa­beth Löw-Wag­ner, die im Zuge der Inte­gra­ti­on die Geschäfts­füh­rung des Auto­hau­ses an Andre­as Mutsch­ler wei­ter­gibt. „Unse­re Kun­den wer­den wei­ter­hin unse­re gewohn­ten Dienst­lei­stun­gen voll­um­fäng­lich in Anspruch neh­men kön­nen. Auch die bekann­ten Ansprech­part­ner und Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen wer­den zur Ver­fü­gung stehen.“

Zur zukünf­ti­gen Aus­rich­tung gehört auch eine Mar­ken­er­wei­te­rung. So wer­den künf­tig neben den Opel-Model­len auch die Mar­ken Peu­geot und Citro­ën erhält­lich sein. Durch die Inte­gra­ti­on pro­fi­tie­ren die Kun­den außer­dem vom erwei­ter­ten Ange­bot der AVAG Hol­ding SE und kön­nen noch mehr Dienst­lei­stun­gen in Anspruch neh­men. So ver­fügt das Auto­haus Rach­in­ger nun über einen Zugriff auf ein Zen­tral­la­ger aus über 10.000 Gebraucht- und Neu­wa­gen, die inner­halb kur­zer Frist gelie­fert wer­den kön­nen. Dazu kom­men attrak­ti­ve Lea­sing- und Finan­zie­rungs­ra­ten, regel­mä­ßi­ge Top-Ange­bo­te, die DIA-Garan­tie und der Big Deal. Die DIA-Garan­tie bie­tet eine über die gesetz­li­che Garan­tie hin­aus­ge­hen­de Absi­che­rung, beim Big Deal, den alle Kauf­kun­den erhal­ten wer­den, ent­fal­len bei drei Inspek­tio­nen die Lohn­ko­sten. Andre­as Mutsch­ler, Geschäfts­füh­rer der Auto­haus Kropf GmbH, freut sich auf die Zusam­men­ar­beit mit den neu­en Mit­ar­bei­tern. „Das Auto­haus Rach­in­ger ver­fügt über eine über 90-jäh­ri­ge Fami­li­en­tra­di­ti­on. Die damit ver­bun­de­nen Wer­te ver­kör­pern wir in unse­rem Auto­haus eben­so. Wir arbei­ten ver­läss­lich, kom­pe­tent und haben stets den Kun­den im Mit­tel­punkt. Durch die Mar­ken­er­wei­te­rung auf nun Opel, Peu­geot und Citro­ën kön­nen wir in Forch­heim eine noch grö­ße­re Aus­wahl an Model­len anbie­ten“, weiß der Geschäfts­füh­rer. Das Auto­haus Kropf mit sei­ner Zen­tra­le in Nürn­berg erwei­tert mit der erfolg­rei­chen Inte­gra­ti­on sein Han­dels­netz­werk und deckt ab dem 1. Mai mit acht Stand­or­ten in Nürn­berg, Forch­heim, Erlan­gen, Roth und Amberg die gesam­te Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ab.

Die AVAG Hol­ding SE, mit Sitz in Augs­burg, ist eine der größ­ten Auto­mo­bil­han­dels­grup­pen Euro­pas. Im abge­lau­fe­nen Geschäfts­jahr erwirt­schaf­te­te die Hol­ding einen Umsatz von 2,4 Mil­li­ar­den Euro und brach­te mit ihren knapp 200 Stand­or­ten über 105.000 Fahr­zeu­ge auf die Straße.