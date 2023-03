Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fand in Erlan­gen das Inter­na­tio­na­le Swim-Mee­ting statt. Der Wett­kampf in der Han­na-Stock­bau­er-Hal­le war für die Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer der SG Bam­berg die erste gro­ße Mög­lich­keit die Qua­li­fi­ka­ti­ons­kri­te­ri­en für Baye­ri­sche, Süd­deut­sche und Deut­sche Mei­ster­schaf­ten zu erfüllen.

Gleich zu Beginn trumpf­ten Marie Star­k­lauf und Kimi Brück­ner (bei­de Jahr­gang 2010) am Sams­tag­mor­gen ordent­lich auf und schaff­ten in 39,16 und 38,88 Sekun­den den Sprung unter die Top 35 in ihrem Jahr­gang in Deutsch­land. Damit gesel­len sie sich zu Jan­nik Hün­ni­ger und Cla­ra Ehr­lich (2010) mit der Chan­ce der Qua­li­fi­ka­ti­on für die Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten im Mai. Die zeig­ten im wei­te­ren Wett­kampf­ver­lauf ihre gute Form. So konn­ten sich Hün­ni­ger über 100 Meter Schmet­ter­ling in 01:14,90 und Ehr­lich über 200 Meter Rücken in 02:42,27 jeweils eine zusätz­li­che Plat­zie­rung unter den Top 30 ihres Jahr­gangs sichern. Am Sonn­tag zeig­ten dann Samu­el Lang (2009) und Anna Hof­mann (2010) ihr Durch­hal­te­ver­mö­gen auf der 200 Meter lan­gen Schmet­ter­lings­trecke. In 02:38,56 und 03:03,17 schwam­men bei­de in die Top 30 ihres Jahr­gangs und schaff­ten damit eben­falls aktu­ell das Qua­li­fi­ka­ti­ons­kri­te­ri­um zur deut­schen Jahrgangsmeisterschaft.

Einen wei­te­ren Mei­len­stein schaff­te Ale­xa Beim­born, die sich mit ihren Zei­ten über 50 und 100 Meter Frei­stil in 29,19 und 01:06,35 für die Baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten in der offe­nen Klas­se qua­li­fi­zier­te. Aber auch sonst gab es aus Bam­ber­ger Sicht eini­ges zu fei­ern. So konn­ten sich Mia Becker (2006), Katha­ri­na Böhm (2010), Kimi Brück­ner (2010), Cla­ra Ehr­lich (2010), Paul Ender (2004), Julia For­ster (2011), Bar­tosz Gor­zyn­ski (2011), Szy­mon Gor­zyn­ski (2010), Anna Hof­mann (2010), Han­na Hüb­sch­mann (2007), Jan­nik Hün­ni­ger (2010), Rapha­el Jaku­baß (2009), Jose­fin Krefft (2007), Fer­di­nand Kro­me (2013), Samu­el Lang (2009), Gre­ta Lan­ge (2009), Lin­da Schel­len­ber­ger (2012), Marie Schel­len­ber­ger (2013), Marie Star­k­lauf (2010) und Finn Urba­nik (2007) unter die Top 3 in ihren Wer­tun­gen kämp­fen und Medail­len ergat­tern. Bei fast 50 Bam­ber­ger Schwim­me­rin­nen und Schwim­mern, die über 300 mal star­te­ten, trug jeder sei­nen Teil zum Gelin­gen des Wochen­en­des bei, was sich auch an über 100 neu­en Best­zei­ten und kei­ner ein­zi­gen Dis­qua­li­fi­ka­ti­on zeigte.

So fällt auch das Résu­mé von Ruth Eiken­berg, der Trai­ne­rin der Lei­stungs­grup­pe 3, durch­aus posi­tiv aus: „Das Wett­kampf­wo­chen­en­de in Erlan­gen war für alle Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer der SG Bam­berg ein vol­ler Erfolg. Vie­le konn­ten neue Best­zei­ten errei­chen und per­sön­li­che Erfol­ge fei­ern. Dar­über hin­aus freut es mich sehr, dass es eini­ge hoch in die Besten­li­sten geschafft haben und sich damit aktu­ell für die Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten im Mai qua­li­fi­zie­ren konnten“.