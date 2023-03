Unge­dul­dig ste­hen 40.000 Stief­müt­ter­chen, Gän­se­blüm­chen und Ver­giss­mein­nicht in den Gewächs­häu­sern der Bam­ber­ger Stadt­gärt­ne­rei und recken ihre Köp­fe in das Licht. Sie war­ten genau­so wie die Gärtner:innen von Bam­berg Ser­vice dar­auf, dass sich der Win­ter ver­zieht und Platz für den Früh­ling macht.

In zwei Wochen, wenn die Frö­ste nach­las­sen, wer­den der Bota­ni­sche Gar­ten im Hain, der Schön­leins­platz, der Gar­ten­städ­ter Markt und vie­le wei­te­re Plät­ze wie­der mit tau­sen­den Früh­jahrs­blü­hern bepflanzt. Der städ­ti­sche Eigen­be­trieb hilft so mit, dass in unse­rer schö­nen Stadt wie­der der Früh­ling Ein­zug hält.