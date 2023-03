Die AfD-Direkt­kan­di­da­ten für die bei­den Stimm­krei­se 507 Erlan­gen-Höch­stadt und 508 Erlan­gen-Stadt wur­den von den Mit­glie­dern gewählt. Anzu­mer­ken ist, dass alle Kan­di­da­ten in den jewei­li­gen Auf­stel­lungs­ver­samm­lun­gen ein­stim­mig gewählt wurden.

Der bekann­te Höch­stadter Stadt­rat und Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de im Kreis­tag Chri­sti­an Beß­ler wur­de ein­stim­mig zum Direkt­kan­di­da­ten in Erlan­gen-Höch­stadt für die Land­tags­wahl nomi­niert. Beß­ler war auch schon Direkt­kan­di­dat bei der letz­ten Bundestagswahl.

„Die schwarz-oran­ge Staats­re­gie­rung ver­sagt im Moment der Kri­sen wie Asyl und Ener­gie ekla­tant und ist nicht gewillt die Ampel-Regie­rung in Ber­lin in die not­wen­di­gen Schran­ken zu wei­sen. Unser Mit­tel­stand und die sozi­al Schwa­chen gehen dabei zu Grun­de“, so der Unter­neh­mer bei sei­ner Rede.

Eben­falls kein unbe­kann­tes Gesicht ist die in Her­zo­gen­au­rach ansäs­si­ge Kreis­rä­tin und Mar­ke­ting­ma­na­ge­rin Bea­tri­ce Bie­ger, die zur Kan­di­da­tin für den Bezirks­tag im Stimm­kreis 507 gewählt wur­de. Ihr liegt beson­ders eine „bür­ger­li­che und ideo­lo­gie­freie“ Poli­tik am Herzen.

Im Stimm­kreis Erlan­gen-Stadt wer­den die Wäh­ler es mit einem neu­en Gesicht zu tun bekom­men. Mit dem 44-jäh­ri­gen Dr. Joa­chim Schadel, tritt hier für den Land­tag ein pro­mo­vier­ter Wirt­schafts­in­ge­nieur an.

Er möch­te ger­ne sei­ne lang­jäh­ri­ge Erfah­rung in For­schung und Ent­wick­lung im Land­tag mit ein­brin­gen, um die für die baye­ri­sche Wirt­schaft „so über­le­bens­wich­tig und zukunfts­fä­hi­gen Mobi­li­täts­kon­zep­te fern jeg­li­cher Ideo­lo­gie umzu­set­zen“, so Dr. Schadel.

Für den Bezirks­tag tritt in Erlan­gen-Stadt der Her­zo­gen­au­ra­cher Stadt- und Kreis­rat Roland Rei­chels­dor­fer an. Er möch­te ger­ne ein wach­sa­mes Auge auf die Aus­ga­ben des Bezirks haben, um die Bezirks­um­la­ge sta­bil zu halten.

Die jewei­li­gen Listen­plät­ze der Direkt­kan­di­da­ten auf der Wahl­kreis­li­ste der AfD in Mit­tel­fran­ken wer­den am 18.03.2022 gewählt.