Gera­de für Kin­der und Jugend­li­che ist Umwelt­schutz ein wich­ti­ges The­ma. Sie inter­es­sie­ren sich bereits von klein auf für die Umwelt, die sie umgibt, und sind beson­ders dar­auf ange­wie­sen, in einer zukunfts­fä­hi­gen Welt zu leben. Damit jun­ge Men­schen ler­nen, sorg­sam mit unse­rer Erde umzu­ge­hen und die Wich­tig­keit von Umwelt­schutz und Nach­hal­tig­keit zu ver­ste­hen, hat die Stadt­bü­che­rei Dank eines Son­der­etats des Büros für Nach­hal­tig­keit ihren Buch­be­stand zu die­sem The­ma aus­ge­wei­tet. So gibt es 84 neue Kin­der­sach­bü­cher sowie Kin­der- und Bil­der­bü­cher. Neu in den Rega­len sind auch 42 Sach­bü­cher, die Infor­ma­tio­nen zum Kli­ma­wan­del im All­ge­mei­nen sowie zu nach­hal­ti­gem Ver­hal­ten in den Berei­chen Haus­bau, Nah­rung, Gar­ten oder auch Ein­kauf bieten.

„Die Bücher wur­den sehr sorg­sam aus­ge­wählt. Es gibt gera­de für Kin­der inspi­rie­ren­de Mit­mach­bü­cher, aber auch außer­ge­wöhn­li­che Bil­der­bü­cher und span­nen­de Umwelt­ge­schich­ten zu ent­decken. Sie machen es den Kids leicht, bei The­men rund um den Umwelt­schutz mit­zu­re­den und regen dazu an, sich umwelt­be­wuss­ter zu ver­hal­ten“, betont Bam­bergs Bür­ger­mei­ster und Kli­ma­re­fe­rent Jonas Glüsenkamp.

Mit den Neu­an­schaf­fun­gen umfasst der Sach­buch­be­stand der Stadt­bü­che­rei zu Umwelt­the­men nun mehr als 380 Titel. Im Kin­der­buch­be­reich fin­den sich vom Bil­der­buch, über das Kin­der­sach­buch bis hin zum Jugend­ro­man über 350 Titel bei denen Kli­ma- und Umwelt­schutz sowie Umwelt­er­zie­hung ein The­ma sind.

Eine wei­te­re gute Nach­richt: In den Genuss der Bücher kom­men nicht nur Büchereinutzer:innen. Die Stadt­bü­che­rei bedient näm­lich auch 24 Kitas und 34 Schu­len, die Medi­en­bo­xen zu Umwelt­the­men bestel­len kön­nen oder mit ihren Klas­sen und Grup­pen bei einem Besuch in der Stadt­bü­che­rei Bücher zum The­ma aus­lei­hen kön­nen. „Mit dem erwei­ter­ten Ange­bot lei­sten wir einen gro­ßen Bei­trag zur Umwelt­er­zie­hung in den Schu­len und Kitas – und genau das ist heu­te beson­ders wich­tig“, freut sich die Lei­te­rin der Stadt­bü­che­rei, Chri­stia­ne Weiß, und ver­weist dar­auf, dass nahe­zu die Hälf­te der neu­en Bücher mehr­fach bestellt wur­den, um auch die Zweig­stel­len St. Hein­rich, St. Kuni­gund und Maria Hilf mit Bil­dungs­ma­te­ri­al zu versorgen.

Über Aus­wahl­li­sten und Links im Online-Kata­log der Stadt­bü­che­rei sind alle aktu­el­len Bücher (ab Anschaf­fungs­jahr 2019) zum The­ma Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig­keit recher­chier­bar. Eine Aus­wahl­li­ste liegt in der Stadt­bü­che­rei sowie in den Zweig­stel­len zur Mit­nah­me aus. Die Bücher wer­den auf dem Buch­rücken mit einem Logo, der blau­en Welt­ku­gel, ver­se­hen, damit sie in den Rega­len ins Auge fallen.

Infor­ma­tio­nen zu den Büchern fin­den Inter­es­sier­te hier: http://​bit​.ly/​k​l​i​m​a​_​2​023