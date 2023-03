Am Don­ners­tag dem 16. März fei­er­te eine neue Lese­rei­he im Hof­ca­fé in Bam­berg Prä­mie­re. Orga­ni­siert wer­den die Lesun­gen von der in Nürn­berg behei­ma­te­ten Autoren­grup­pe „Wort­künst­ler“.

Bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung las Hel­mut Herr­mann, der gemein­sam mit sei­nem Orga-Team die Autoren­grup­pe lei­tet, mit dem Strul­len­dor­fer Autor Tho­mas Geng­ler, der unter sei­nem Pseud­onym Jonas Phil­ipps auftrat.

„Wir freu­en uns sehr, dass wir mit dem Hof­ca­fé eine stadt­be­kann­te Loca­ti­on für die­se Lese­rei­he gewin­nen konn­ten, damit wir als Autoren­grup­pe die Mög­lich­keit haben, unse­re Geschich­ten aus frän­ki­scher Feder auch in Bam­berg bekannt zu machen“, freut sich Geng­ler, der auf­grund der räum­li­chen Nähe zu Bam­berg die Abstim­mung mit dem Hof­ca­fé über­nom­men hat.

Hel­mut Herr­mann begrüß­te die Zuhö­rer und star­te­te die Lesung mit unter­halt­sa­men Kurz­ge­schich­ten über bohr­ma­schi­nen­fa­na­ti­sche Nach­barn und Sau­er­kraut aus sei­nem Buch „Alles muss raus“.

Jonas Phil­ipps ent­führ­te das Publi­kum in sei­ner Kurz­ge­schich­te „Die Odys­see der vom Win­de ver­weh­ten Klö­ße“ in die feucht­fröh­li­che Nach­bar­schafts­kul­tur eines wasch­ech­ten Franken.

Nach einer kur­zen Pau­se gab Jonas Phil­ipps einen Aus­zug aus sei­nem Musik­ro­man „Wer probt hat´s nötig“ zum Besten, ehe Hel­mut Herr­mann die Besu­cher zum Abschluss des kurz­wei­li­gen Abends mit einer über­ra­schen­den Geschich­te über Tole­ranz zum Nach­den­ken anregte.

Die näch­sten bei­den Lesun­gen der neu­en monat­li­chen Lese­rei­he sind wie folgt im Neben­raum des Hof­ca­fés geplant: