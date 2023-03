SG Bam­berg: Erfolg­rei­che Teil­nah­me am Swim-Mee­ting in Erlan­gen

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fand in Erlan­gen das Inter­na­tio­na­le Swim-Mee­ting statt. Der Wett­kampf in der Han­na-Stock­bau­er-Hal­le war für die Schwim­me­rin­nen und…