Die Jun­gen­ar­beit „Ragaz­zi“ des Kreis­ju­gend­ring Forch­heim lädt in den Oster­fe­ri­en Jungs zwi­schen 8 und 12 Jah­ren zu abwechs­lungs­rei­chen Tages­ak­tio­nen ein.

Tages­ak­ti­on Out­door Sur­vi­val am 04.04.2023

Die Tages­ak­ti­on fin­det in Zusam­men­ar­beit mit dem Team der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be statt. Laut­los durchs Gelän­de pir­schen, ein Aben­teu­er durch den Wald und danach ohne Feu­er­zeug ein Feu­er machen steht auf dem Pro­gramm. Garan­tiert ein ereig­nis­rei­cher Tag. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 10 € pro Per­son. Anmel­de­schluss ist am 26.03.2023. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und die Online-Anmel­dung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.

Tages­ak­ti­on Makey­Ma­key Work­shop für Jungs am 05.04.2023

Die­se fin­det in Zusam­men­ar­beit mit der Medi­en­fach­be­ra­tung des Bezirks­ju­gend­ring Ober­fran­ken statt. Das The­ma Making ermög­licht Ein­blicke in die Welt der Pro­gram­mie­rung. Als klei­ner Com­pu­ter lässt sich mit Makey­Ma­key ein Game­pad kre­ieren, ein Bana­n­en­kla­vier bau­en, eine Tanz­mat­te für eige­ne Tanz­du­el­le erstel­len oder ein eige­nes Xylo­phon pro­gram­mie­ren. Im Work­shop erhält man die Mög­lich­keit, spie­le­risch eige­nen Ideen umzu­set­zen und dabei etwas über die Tech­nik dahin­ter zu ler­nen. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 15 € pro Per­son. Anmel­de­schluss ist am 26.03.2023. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und die Online-Anmel­dung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.

Tages­ak­ti­on Lego – Natur­wis­sen­schaft & Tech­nik am 12.04.2023 für alle LEGO-begei­ster­ten Jungs

In klei­nen Teams ler­nen die Teil­neh­men­den, unter fach­kun­di­ger Anlei­tung und in ent­spann­ter Atmo­sphä­re, Maschi­nen, wie z. B einen Kran, ein Wind­rad oder ein Auto, aus Lego Tech­nik selbst nach­zu­bau­en. Am Nach­mit­tag erwar­tet die Grup­pe eine Team-Her­aus­for­de­rung, die es zu mei­stern gilt. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 10 € pro Per­son. Anmel­de­schluss ist am 02.04.2023. Alle wei­te­ren Infor­ma­tio­nen und die Online-Anmel­dung sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu finden.