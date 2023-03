In der 12. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 38-jäh­ri­gen M. wegen schwe­rem Ban­den­dieb­stahl in drei Fäl­len am 20.03.2023, 09:00 Uhr, vor der Gro­ßen Straf­kam­mer (Az. 34 KLs 2112 Js 6783/21).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, Anfang Okto­ber 2020 gemein­sam mit einem wei­te­ren Täter in Neun­kir­chen am Brand einen Pkw BMW X5 mit einem Zeit­wert von min­de­stens 50.000,- Euro ent­wen­det zu haben.

Als der Ange­klag­te und sein Mit­tä­ter kurz danach in eine Ver­kehrs­kon­trol­le bei Utten­reuth gerie­ten, soll der Fah­rer des Wagens mit Voll­gas geflüch­tet sein, wobei es auf der Flucht zu einer Kol­li­si­on im Bereich Utten­reuth gekom­men sein soll.Aufgrund der star­ken Beschä­di­gun­gen des Fahr­zeugs lie­ßen die Täter die­ses spä­ter am Wan­der­park­platz in Kalch­reuth zurück und flüch­te­ten zu Fuß in den angren­zen­den Wald.

An dem ent­wen­de­ten BMW ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 15.000,- Euro.

Wei­ter soll der Ange­klag­te gemein­sam mit einem unbe­kann­ten Mit­tä­ter Mit­te Okto­ber 2020 in Röthen­bach an der Peg­nitz einen Pkw BMW X6, mit einem Zeit­wert von min­de­stens 55.000,- Euro ent­wen­det haben.

Im Rah­men der Flucht soll der Fah­rer des Fahr­zeugs aus bis­her unbe­kann­ten Grün­den auf der Kreis­stra­ße Schön­berg-Him­mels­gar­ten auf Höhe des Wan­der­park­plat­zes „Spros­sel­brun­nen“ die Kon­trol­le über das hoch­mo­to­ri­sier­te Fahr­zeug ver­lo­ren haben, einen Leit­pfo­sten tou­chiert und in den Stra­ßen­gra­ben geschlit­tert sein. Anschlie­ßend sol­len der Ange­klag­te und sein Mit­tä­ter zu Fuß geflüch­tet sein.

Im unmit­tel­ba­ren Anschluss soll der Ange­klag­te mit sei­nem unbe­kann­ten Mit­tä­ter in Rück­ers­dorf einen Pkw BMW M550i mit einem Zeit­wert von min­de­stens 55.000,- Euro ent­wen­det haben.