Die Stadt Bam­berg bit­tet alle Betrof­fe­nen, ihre Müll­ton­nen in jedem Fall bereitzustellen

Am 13. März 2023 hat die gro­ße Akti­on zur Aus­stat­tung aller 50.000 Müll­be­häl­ter in mit einem Trans­pon­der begon­nen. Unglück­li­cher­wei­se fiel in die­se erste Woche streik­be­dingt auch der Aus­fall der regu­lä­ren Müll­ab­fuhr an zwei Tagen. Offen­bar haben daher vie­le Müll­ton­nen­be­sit­zer, die in die­ser Woche den Ter­min zur Bechip­pungs­ak­ti­on hat­ten, ihre Ton­nen nicht zur Bechip­pung bereitgestellt.

Bam­berg Ser­vice weist daher dar­auf hin, dass die für das neue Ident­sy­stem vor­ge­se­he­ne Aus­stat­tung aller Müll­be­häl­ter mit einem Chip von Streiks und Ver­schie­bun­gen oder Aus­fäl­len in der Müll­ab­fuhr unbe­rührt ist und plan­mä­ßig statt­fin­det. Die­se wird nicht von Beschäf­tig­ten der Bam­ber­ger Müll­ab­fuhr, son­dern von einer pri­va­ten Fir­ma durch­ge­führt, die von den aktu­el­len Streiks im Öffent­li­chen Dienst nicht betrof­fen ist.

Wer also per Brief über sei­nen Bechip­pungs­ter­min infor­miert wur­de, an dem die Müll­ton­nen zur Bechip­pung bereit­ge­stellt wer­den müs­sen, möge sei­ne Ton­nen unbe­dingt auch die­sem Ter­min plat­zie­ren. Dies gilt auch, wenn an die­sen Tagen die Müll­ab­fuhr strei­ken sollte.

Nur so kann gewähr­lei­stet wer­den, dass die Bechip­pungs­ak­ti­on plan­mä­ßig vor und nach den Oster­fe­ri­en umge­setzt wer­den kann.

Infor­ma­tio­nen im Überblick