Wund­ver­sor­gung, Kno­chen­brü­che, Übel­keit: Wo Erste Hil­fe Schü­lern kei­ne Bauch­schmer­zen bereitet

Nach zwei Jah­ren Coro­na-Pau­se sind die Schul­sa­ni­täts­dien­ste in der Diö­ze­se Bam­berg mit dem Schul­jahr 22/23 end­lich wie­der durch­ge­star­tet. In vie­len Schu­len nah­men aus­ge­bil­de­te Lehr­kräf­te ihre Schul­sa­ni­täts­dien­ste selbst­stän­dig wie­der auf und bil­de­ten neue Schü­ler zu Schul­sa­ni­tä­tern aus. In erster Linie sind die enga­gier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler bei Unfäl­len und Vor­fäl­len inner­halb der Schu­le gefragt: Die Palet­te reicht von der Wund­ver­sor­gung über die Behand­lung von Kno­chen­brü­chen bis zum Umgang mit Ver­bren­nun­gen, All­er­gien und aku­ten Bauchschmerzen.

An der Grund- und Mit­tel­schu­le in Frens­dorf (Land­kreis Bam­berg) und an der Her­zog-Otto-Schu­le (HOS) in Lich­ten­fels bei­spiels­wei­se stan­den die lei­ten­den Lehr­kräf­te der Arbeits­ge­mein­schaf­ten (AG) Schul­sa­ni­täts­dienst mit vie­len inter­es­sier­ten und hoch­mo­ti­vier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­lern in den Start­lö­chern. Der Nach­wuchs wur­de bis Ende 2022 durch die Aus­bil­dung und das Refe­rat Schul­sa­ni­täts­dienst (SSD) der Diö­ze­san­ge­schäfts­stel­le (DGS) Bam­berg aus­ge­bil­det. „Es wur­den vie­le Bei­spie­le aus dem Schul­all­tag bespro­chen und Kom­pe­ten­zen geübt. Aber auch der Spaß und das Lachen hat nicht gefehlt“, zieht Car­men Archie, Refe­ren­tin für den SSD bei den Mal­te­sern in Bam­berg, Bilanz.

Dabei wur­den die bei­den Schu­len auch von den jewei­li­gen Orts­glie­de­run­gen der Mal­te­ser unter­stützt: Die 15 neu­en Frens­dor­fer Schul­sa­ni­tä­te­rin­nen und Schul­sa­ni­tä­ter freu­ten sich über neue Westen von der Glie­de­rung Bam­berg. Und die nun end­lich fer­tig aus­ge­bil­de­ten 26 Schul­sa­ni­tä­te­rin­nen und – sani­tä­ter an der HOS Lich­ten­fels nah­men ihren neu­en Sani­täts­ruck­sack und die neu­en SSD-Westen von der Glie­de­rung Alten­kunst­adt in Empfang.