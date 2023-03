Gute Nach­rich­ten für die Erlan­ger Innen­stadt: Die Schlie­ßung der Gale­ria Kauf­hof-Filia­le in der Nürn­ber­ger Stra­ße ist vom Tisch. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik wur­de vom Ver­mie­ter der Immo­bi­lie ent­spre­chend infor­miert. „Das ist eine super Nach­richt für die Beschäf­tig­ten und für den gesam­ten Han­del in der Innen­stadt“, freut sich Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Denn ein attrak­ti­ves Kauf­haus sei ein wesent­li­cher Bau­stein, um Men­schen in die Innen­stadt und damit auch in ande­re Geschäf­te zu locken. „Es wäre nicht nach­voll­zieh­bar gewe­sen, wenn die­se wirt­schaft­lich gut lau­fen­de Filia­le geschlos­sen wor­den wäre. Ich freue mich, dass die vie­len Gesprä­che in den letz­ten Tagen etwas in Bewe­gung gebracht haben“, so Janik.

Auch Wirt­schafts­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel zeig­te sich erleich­tert: „Ich freue mich wahn­sin­nig für die Mit­ar­bei­ter, die seit Mon­tag ja im Tal der Trä­nen fest­sa­ßen.“ Zugleich kün­dig­te er an, dass man die inten­si­ven Gesprä­che fort­set­zen wer­de. „Es geht jetzt dar­um, dass es mit dem Kauf­hof in Erlan­gen dau­er­haft gut weitergeht.“