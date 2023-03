Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ein­bruch in Einfamilienhaus

COBURG. Am spä­ten Mitt­woch­vor­mit­tag stie­gen Ein­bre­cher wäh­rend einer zwei­stün­di­gen Abwe­sen­heit der Bewoh­ner in ein Ein­fa­mi­li­en­haus ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Mitt­woch­vor­mit­tag, zwi­schen 10.55 Uhr und 12.50 Uhr, nutz­ten Die­be wäh­rend der Abwe­sen­heit der Bewoh­ner die Gunst der Stun­de und ver­schaff­ten sich Zugang zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Stra­ße „Am Stein­berg“ in Coburg. Dort dur­such­ten sie die Räu­me, bevor sie sich ohne Beu­te davon mach­ten. Die Täter hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa Tau­send Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

49-Jäh­ri­ge fährt betrun­ken mit dem Auto

COBURG. Bei einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Nacht zum Don­ners­tag stand eine 49-Jäh­ri­ge, die mit ihrem Auto durch Coburg fuhr, unter Alkoholeinfluss.

Bei der Kon­trol­le des Citro­en der 49-Jäh­ri­gen um 0.20 Uhr in der Kar­che­stra­ße bemerk­ten die Kon­troll­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch aus dem Fahr­zeug­inne­ren. Wäh­rend der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass die Auto­fah­re­rin unter Alko­hol­ein­fluss stand. Da ein Alko­hol­test an der Kon­troll­stel­le man­gels Mit­wir­kung der Fah­re­rin nicht durch­führ­bar war, unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt. Sie ord­ne­ten zudem eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen die 49-Jäh­ri­ge wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr infol­ge Alko­hols ermittelt.

Unbe­kann­te ent­wen­den Baugerüst

EBERS­DORF B. COBURG, FROHN­LACH, LKR. COBURG. Ein roll­fä­hi­ges Bau­ge­rüst im Wert von 1.200 Euro ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Die­be in der Nacht zum Mitt­woch von einer Bau­stel­le in der Son­ne­fel­der Straße.

Eine Trocken­bau- und Iso­lier­fir­ma hat­te auf der dor­ti­gen Bau­stel­le das Roll­ge­rüst im Ein­satz. Die­ses wur­de nach der­zei­ti­gen Ermitt­lungs­stand auf der Bau­stel­le zer­legt und mit einem grö­ße­ren Trans­port­fahr­zeug abtrans­por­tiert. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Dieb­stahls von einer Bau­stel­le und bit­ten unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se. Der Tat­zeit­raum liegt in der Zeit von Diens­tag, 17 Uhr bis Mitt­woch 7 Uhr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Uner­laubt vom Unfall­ort entfernt

Kro­nach. In der Zeit von Diens­tag­nach­mit­tag bis Mitt­woch­früh park­te eine 74jährige Kro­na­che­rin ihren Mer­ce­des im Lan­gen Steig. Als sie ihr Fahr­zeug wie­der benut­zen woll­te stell­te sie eine leich­te Beschä­di­gung dar­an fest. Unfall­ort könn­te aber auch der Park­platz eines Super­mark­tes in der Wei­ßen­brun­ner Stra­ße gewe­sen sei, da sie am Diens­tag­nach­mit­tag dort ein­kauf­te. Der Sach­scha­den am Mer­ce­des wird auf rund 500 Euro geschätzt.

LKW flüch­tig

Mit­witz. Am Mitt­woch­mor­gen teil­te eine Anwoh­ne­rin aus Neun­dorf mit, dass soeben ein LKW beim Ran­gie­ren einen Gar­ten­zaun und eine Stra­ßen­la­ter­ne beschä­digt habe. Der LKW hat sich dann von der Unfall­stel­le ent­fernt. Nach der Unfall­auf­nah­me konn­te im Rah­men der anschlie­ßen­den Fahn­dung konn­te der flüch­ti­ge LKW in Mit­witz fest­ge­stellt wer­den. Der 44jährige Fah­rer muss sich nun wegen Unfall­flucht straf­recht­lich verantworten.

Die­sel in der Haßlach

Kro­nach. Ein umgkipp­ter Die­sel­ka­ni­ster war die Ursa­che einer Gewäs­ser­ver­un­rei­ni­gung die ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge Mitt­woch­mor­gen der Poli­zei mit­teil­te. In Zusam­men­ar­beit mit dem Was­ser­wirt­schafts­amt und dem Land­rats­amt Kro­nach wur­de fest­ge­stellt, dass ein Die­sel­ka­ni­ster auf einer LKW-Lade­flä­che umge­kippt war und aus­ge­lau­fen ist. Der LKW stand zu die­sem Zeit­punkt auf dem Gelän­de der Stadtwerke.Der Treibstoff

lief teil­wei­se in einen Schacht und anschlie­ßend in den dort unter­ir­disch ver­lau­fen­den Eier­s­bach. Die­ser mün­det kurz dar­auf in der Haß­lach. Auf­grund der gerin­gen Men­ge von zwei bis drei Litern wird nicht mit einer Beein­träch­ti­gung der Haß­lach gerech­net. Trotz­dem wur­den durch die Feu­er­wehr Ölsper­ren errichtet.

Zu schnell bei Glätte

Küps. Ver­mut­lich nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit bei Stra­ßen­glät­te war die Ursa­che eines schwe­ren Ver­kehrs­un­falls am Mitt­woch­nach­mit­tag zwi­schen Ober­lan­gen­stadt und Ebneth. Nach­dem eine 48jährige Taxi­fah­re­rin in einer Rechts­kur­ve auf den Gegen­fahr­strei­fen geriet, ver­zog sie das Lenk­rad und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Im Anschluss kam das Fahr­zeug im Stra­ßen­gra­ben stark beschä­digt zum Ste­hen. Der kör­per­lich ein­ge­schränk­te Fahr­gas musst durch die Feu­er­wehr aus dem Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Sowohl die Fah­re­rin als auch der Fahr­gast wur­den mit leich­ten Ver­let­zun­gen durch den Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Kro­nach gebracht. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 20000 Euro.

Die Fahr­bahn war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me für etwa eine Stun­de kom­plett gesperrt.

Unmit­tel­bar vor Ende der Unfall­auf­nah­me erkann­ten die Beam­ten an einem vor­bei­fah­ren­den Rol­ler, dass die­ser noch das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem letz­ten Jahr mon­tiert hat­te. Der 19jährige Fah­rer wird des­halb wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.