Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch kurz vor 15.00 Uhr wur­de in einem Super­markt im Stadt­teil Gau­stadt ein 28-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von Gegen­stän­den im Gesamt­wert von knapp 80 Euro ertappt. Der Lang­fin­ger stand unter Alko­hol­ein­fluss, ein Alko­test ergab 0,7 Promille.

BAM­BERG. Zwei Mäd­chen im Alter von 14 und 16 Jah­ren wur­den am Mitt­woch kurz 14.30 Uhr in einem Dro­ge­rie­ge­schäft beim Dieb­stahl von Kos­me­tik­ar­ti­keln im Gesamt­wert von knapp 17 Euro erwischt. Die bei­den Mäd­chen wur­den nach der Anzei­gen­auf­nah­me ihren Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

BAM­BERG. Auf eine Dose Ener­gy-Drink hat­te es am Mitt­woch­abend ein 41-jäh­ri­ger Mann in einem Geschäft im Bam­ber­ger Nord-Osten abge­se­hen. Auch er muss sich wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Fahr­zeug­schei­be mit Stein eingeschlagen

BAM­BERG. Am Mitt­woch zwi­schen 13.00 Uhr und 23.30 Uhr wur­de am Renn­steig mit einem Stein die Auto­schei­be eines dort gepark­ten blau­en Audi ein­ge­schla­gen. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ent­stan­den. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Mitt­woch gegen 15.35 Uhr wur­de in der Kir­schäcker­stra­ße die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten schwar­zen VW Golf von einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne mit Anhän­ger der­ma­ßen ange­fah­ren, dass an dem Auto Sach­scha­den von etwa 6000 Euro ent­stan­den ist. Der Unfall­ver­ur­sa­cher flüch­te­te anschließend.

Die PI Bam­berg-Stadt nimmt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegen.

19-Jäh­ri­ger fährt unter Dro­gen­ein­fluss E‑Scooter

BAM­BERG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag kurz vor 12.00 Uhr wur­de in der Star­ken­feld­stra­ße ein 19-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei räum­te der jun­ge Mann den Kon­sum von einem Joint ein, was ein Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te. Des­halb muss­te er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen, was zur Fol­ge hat, dass er mit einem Buß­geld und Punk­ten rech­nen muss.

18-Jäh­ri­ger wirft Ecsta­sy-Pil­len weg

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend gegen 21.10 Uhr soll­te in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße / Sie­chen­stra­ße ein 18-jäh­ri­ger Mann einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei ergriff der jun­ge Mann zunächst die Flucht, konn­te aber schnell von den Beam­ten gestellt wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung tauch­ten bei ihm fünf Ecsta­sy-Tablet­ten auf. Bei der Absu­che des Tat­or­tes fan­den die Poli­zi­sten dann noch die­sel­be Anzahl Ecsta­sy-Tablet­ten. Der 18-Jäh­ri­ge muss sich straf­recht­lich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Die bei­den Kenn­zei­chen eines „Am Sport­platz“ abge­stell­ten Wohn­mo­bils ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter am Mitt­woch­mor­gen, gegen 05.00 Uhr. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­bleib der Kenn­zei­chen BA-TW 500 geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

BUR­GE­BRACH. Ein unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te aus einem Trak­tor sowie einem Bag­ger 125 Liter Die­sel. Wer hat im Bereich der Würz­bur­ger Stra­ße Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310 entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Am Mitt­woch­mor­gen, zwi­schen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, hat­te eine Audi-Fah­re­rin in Scheß­litz auf ver­schie­de­nen Park­plät­zen im Bereich „Bran­däcker“ geparkt. Zuhau­se stell­te die­se dann einen Scha­den am Kot­flü­gel in Höhe von ca. 500 Euro fest. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unge­si­cher­ter Schot­ter ver­ur­sacht wie­der Verkehrsunfall

Ober­haid. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr die 43-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Glie­der­zu­ges auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Auf Höhe Ober­haid fuhr vor ihr ein ande­rer Glie­der­zug, des­sen Anhän­ger eine offe­ne Lade­flä­che hat­te und mit Schot­ter bela­den war. Da des­sen Fah­rer eine sicht­bar vor­han­de­ne Schutz­pla­ne nicht benutz­te, ver­lor er immer wie­der Stei­ne, von denen schließ­lich einer in die Wind­schutz­schei­be des dahin­ter fah­ren­den Lkw ein­schlug. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2.000 Euro. Der 53-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr ein­fach wei­ter. Da sich die Geschä­dig­te aber das Kenn­zei­chen des Anhän­gers notier­te, konn­te er schnell ermit­telt wer­den. Mög­li­cher­wei­se hat er den Unfall gar nicht bemerkt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht und eines Ver­sto­ßes gegen die Ladungs­si­che­rung sind den­noch die Folge.

Abge­lau­fe­ne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen immer noch „im Einsatz“

Bam­berg-Lit­zen­dorf. Einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei fie­len am Mitt­woch gleich zwei jun­ge Män­ner auf, die auf E‑Scooters fuh­ren und dabei noch die abge­lau­fe­nen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht hat­ten. Am Mor­gen traf es einen 29-jäh­ri­gen Mann in Lit­zen­dorf und am Abend einen 20-jäh­ri­gen Mann im Bam­ber­ger Nor­den. Bei­de Män­ner hat­ten lei­der immer noch kei­nen neu­en Ver­si­che­rungs­ver­trag abge­schlos­sen, waren des­we­gen seit Anfang März unver­si­chert auf den E‑Scootern unter­wegs und muss­ten ihren Weg zu Fuß fort­set­zen. Gegen Bei­de muss­te jeweils auch ein Straf­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz ein­ge­lei­tet werden.

Mit ungül­ti­gem aus­län­di­schen Kenn­zei­chen unterwegs

Vier­eth-Trun­stadt. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mitt­woch­vor­mit­tag einen Por­sche, der auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Er war ihnen sofort auf­ge­fal­len, da an ihm unga­ri­sche Händ­ler­kenn­zei­chen ange­bracht waren, wel­che außer­halb Ungarns kei­ne Gül­tig­keit haben. Der 49-jäh­ri­ge Fah­rer hat­te den Por­sche am sel­ben Tag in Hes­sen erwor­ben und woll­te ihn, um sich Zeit und Kosten zu erspa­ren, ohne deut­sche Zulas­sung gleich nach Ungarn aus­füh­ren. Die Wei­ter­fahrt muss­te natür­lich unter­bun­den wer­den. Der Mann wur­de nach Been­di­gung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men wie­der aus dem Poli­zei­ge­wahr­sam ent­las­sen, muss sich aber straf­recht­lich für Kenn­zei­chen­miss­brauch, Steu­er­hin­ter­zie­hung und buß­geld­recht­lich wegen der feh­len­den Zulas­sung ver­ant­wor­ten. Beim Tran­sit durch Öster­reich hät­te er übri­gens mit ähn­li­chen Kon­se­quen­zen rech­nen müs­sen. Wenig­stens hat­te er den Por­sche versichert.

Mit gefälsch­tem Füh­rer­schein unterwegs

Forch­heim. Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mitt­woch­mor­gen einen BMW in der Forch­hei­mer Innen­stadt. Des­sen 44-jäh­ri­ger Fah­rer aus dem Forch­hei­mer Land­kreis hän­dig­te ihnen dabei einen pol­ni­schen Füh­rer­schein aus, wel­chen sie bei einer ein­ge­hen­den Über­prü­fung als Fäl­schung erkann­ten. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis und Urkundenfälschung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Gepark­ter VW vor Kin­der­ta­ges­stät­te mut­wil­lig beschädigt

BAY­REUTH. Wäh­rend ein 41-jäh­ri­ger Vater sein Kind aus der Tages­be­treu­ung abhol­te, wur­de heim­lich sein Auto zer­kratzt und verunstaltet.

Am hellich­ten Tage des 10.03.2023 zer­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den dunk­len Pkw eines Fami­li­en­va­ters. Die­ser hat­te sei­nen Wagen nur kurz am Fahr­bahn­rand geparkt und war gera­de dabei sein Kind aus dem Kin­der­haus in der Mun­cker­stra­ße abzuholen.

Als der 41-Jäh­ri­ge zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te er fest, dass die gesam­te Sei­te durch einen tie­fen Krat­zer beschä­digt wur­de. Bei näh­rer Inau­gen­schein­nah­me konn­te der schockier­te Vatert fest­stel­len, dass zusätz­lich noch ein infan­til gestal­te­tes Phal­lus­sym­bol auf die Motor­hau­be des Fahr­zeugs gekratzt wor­den war. Vor Ort konn­ten kei­ne tat­ver­däch­ti­gen Per­so­nen auf­ge­grif­fen werden.

Die Poli­zei bit­tet daher um Ihre Mit­hil­fe! Soll­ten Sie am 10.03.2023 in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.00 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen im Bereich der Mun­cker­stra­ße fest­stel­len haben, mel­den Sie sich bit­te umge­hend bei der Poli­zei. Ggf. führ­te der Täter das Tat­werk­zeug offen mit sich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Mitt­woch­abend fuhr bei Schnee­trei­ben ein 33-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Opel von Drü­gen­dorf in Rich­tung Eber­mann­stadt. In einer Rechts­kur­ve ver­lor sein Fahr­zeug ver­mut­lich bei nicht ange­pass­ter Fahr­wei­se auf schnee­be­deck­ter Fahr­bahn die Boden­haf­tung und geriet nach links auf die Gegen­fahr­bahn. Dort stieß sein Wagen mit einem ent­ge­gen­kom­men­den 21-Jäh­ri­gen BMW-Fah­rer fron­tal zusam­men. Dabei wur­den bei­de Fahr­zeu­ge mas­siv beschä­digt und blie­ben teil­wei­se auf der Stra­ße lie­gen, sodass für die Unfall­auf­nah­me die Staats­stra­ße kom­plett gesperrt wer­den muss­te. Glück­li­cher­wei­se wur­den bei­de Fah­rer nur leicht ver­letzt, aller­dings ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 30000 Euro. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Hau­sen. Am Don­ners­tag kurz nach Mit­ter­nacht führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le in der Stra­ße „Am Lach­wei­her­gra­ben“ durch.

Dabei stell­ten sie bei einem 69-jäh­ri­gen Fah­rer eines Klein­trans­por­ter Alko­hol­ge­ruch fest. Der anschlie­ßen­de Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,76 Promille.

Es wur­de dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me in einem nahe­ge­le­ge­nen Kli­ni­kum durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unterbunden.