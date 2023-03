Sich spie­le­risch mit dem The­ma Gewinn­stre­ben und Gemein­wohl-Öko­no­mie (GWÖ) aus­ein­an­der zu set­zen, kann man am Sams­tag, 1. April um 15 Uhr im Tran­si­ti­onHaus Bay­reuth erle­ben. Kein Scherz! In Koope­ra­ti­on mit der GWÖ-Regio­nal­grup­pe des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werks schlüp­fen die Teil­neh­men­den in die Rol­le kon­kur­rie­ren­der Scho­ko­la­den-Fir­men und ent­schei­den über sozia­le und öko­lo­gi­sche Aspek­te im Her­stel­lungs­pro­zess; ein­mal unter Wett­be­werbs­ge­sichts­punk­ten, dann wer­den die Wirt­schafts­spiel­re­geln an der indi­vi­du­el­le Gemein­wohl-Bilanz ori­en­tiert. Mal sehen, wer sich nun durch­setzt und wie sich das Gemein­wohl ent­wickelt… Der Ein­tritt für den Nach­mit­tag ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu die­sem Nach­mit­tag unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de oder www​.tran​si​ti​on​-bay​reuth​.de