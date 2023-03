Nach fast drei Jahr­zehn­ten als Lei­te­rin des Betreu­ungs­ver­eins der Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim ver­ab­schie­det sich Susan­ne John in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand. In ihrer lan­gen Berufs­tä­tig­keit betreu­te sie zahl­rei­che Men­schen in der Regi­on und bau­te ein Netz aus ehren­amt­li­chen Betreue­rin­nen und Betreu­ern auf. Sie über­gibt die Lei­tung des Betreu­ungs­ver­eins an Jan Röß­ler. Der 38-jäh­ri­ge Sozi­al­päd­ago­ge war bis­her in der Erwach­se­nen­bil­dung und beruf­li­chen Reha­bi­li­ta­ti­on tätig und freut sich auf sein neu­es Tätig­keits­feld. Der Betreu­ungs­ver­ein der AWO ist der ein­zi­ge Betreu­ungs­ver­ein in Stadt und Land­kreis Forch­heim. Seit 30 Jah­ren betreu­en haupt­amt­li­che Fach­kräf­te Men­schen, für die kei­ne Ange­hö­ri­gen zur Ver­fü­gung ste­hen. Außer­dem berät und beglei­tet der Betreu­ungs­ver­ein ehren­amt­li­che Betreue­rin­nen und Betreuer.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Tätig­keits­fel­dern des Betreu­ungs­ver­eins fin­den sich auf der Home­page der AWO Forch­heim https://​www​.awo​-forch​heim​.de/