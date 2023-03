Am letz­ten Frei­tag, den 10.03. hat die CSU Hirschaid im Schüt­zen­haus der Braue­rei Kraus neu gewählt. Wie­der­ge­wähl­ter Vor­sit­zen­der ist Markt­ge­mein­de­rat Andre­as Göl­ler. Die­ser stell­te in sei­nem Bericht die Arbeit der letz­ten zwei Jah­re vor und gab einen Aus­blick in die Zukunft und über geplan­te Ver­an­stal­tun­gen. So wur­de der Bür­ger­ent­scheid über die Ansied­lung der Ede­ka als ein zen­tra­ler poli­ti­scher Erfolg her­aus­ge­stellt und die Erschlie­ßung von neu­en Wohn­ge­bie­ten als mit­tel­fri­sti­ges Ziel aus­ge­ge­ben. Chri­sti­an Büt­tel und Rico Hel­le­brandt wur­den in der Posi­ti­on der Stell­ver­tre­ter bestä­tigt. Ivon­ne End­res beklei­det wei­ter­hin das Amt der Schatz­mei­ste­rin. Neu­zu­gän­ge im enge­ren Vor­stand sind Tina Kast­ner als wei­te­re stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de und der 20-jäh­ri­ge Jura-Stu­dent Lukas Bek­urtz (Schrift­füh­rer & Digi­tal­be­auf­trag­ter). Lukas Bek­urtz lei­tet seit zwei Jah­ren die Jun­ge Uni­on in Hirschaid. Tina Kast­ner ist die frisch gewähl­te Vor­sit­zen­de der ört­li­chen Frau­en Union.

Land­rat und Bezirks­tags­di­rekt­kan­di­dat Johann Kalb, MdB Tho­mas Sil­ber­horn, MdL und Land­tags­di­rekt­kan­di­dat Hol­ger Dre­mel mit Listen­kan­di­da­tin Cla­ris­sa Schmitt beglei­te­ten die Ver­an­stal­tung und stell­ten sich kurz vor. Zusam­men konn­ten sie die Ver­samm­lung auf die bevor­ste­hen­de Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len ein­stim­men. Denn in einem Punkt waren sich alle einig: Die CSU muss der Gegen­pol zur Poli­tik der Ampel bleiben.