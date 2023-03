Von Mon­tag, 20.03. bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 14.07.2023, wird in Forch­heim die Ring­stra­ße wegen Kanal­ar­bei­ten gesperrt. Die Bus­li­nie 261 muss daher…

Bus­li­nie 261 – Sper­rung der Ring­stra­ße in Forch­heim

Mar­ti­na Berg­mann hat am Geburts­tag von Georg May­er-Fran­ken, am gest­ri­gen Mitt­woch, 15. März, aus den Hän­den von Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe…

Das BRK Forch­heim infor­miert zur Tages­pfle­ge

Das BRK Forch­heim lädt Sie als pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge in die Räum­lich­kei­ten der BRK-Tages­pfle­ge am Königs­bad in der Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße 8a in…