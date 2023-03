Trotz Kosten­stei­ge­rung ein­tritts­frei – Pro­gramm wird am 28.3. vorgestellt

Vom 4. August bis 13. August 2023 lädt das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg zum 16. Inter­na­tio­na­len Spar­da-Bank Blues- & Jazz­fe­sti­val nach Bam­berg ein. Unter dem Mot­to: Blues, Jazz & More hat das ein­zig­ar­ti­ge Musik­ereig­nis bis zu 150.000 Besu­cher an die Büh­nen in der Stadt und im Land­kreis Bam­berg gezo­gen. Auf dem Bam­ber­ger Musik­fe­sti­val spie­len sowohl inter­na­tio­na­le Stars, natio­na­le Grö­ßen und regio­na­le Geheim­tipps, als auch talen­tier­te und noch unbe­kann­te New­co­mers der Blues- und Jazz­mu­sik. Das Stadt­mar­ke­ting Bam­berg freut sich in die­sem Zusam­men­hang, dass der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­den­ten Dr. Mar­kus Söder zum ersten Mal die Schirm­herr­schaft über das außer­ge­wöhn­li­che Festi­val über­nom­men hat. „Wir sind sehr erfreut dar­über, den Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten als Schirm­her­ren unse­res Blues- und Jazz­fe­sti­vals an unse­rer Sei­te zu wis­sen. Die Unter­stüt­zung durch Dr. Mar­kus Söder unter­streicht den gro­ßen Stel­len­wert unse­res ein­zig­ar­ti­gen Festi­vals für die gesam­te Kul­tur­re­gi­on Bam­berg“, so Klaus Stier­in­ger vom ver­an­stal­ten­den Stadt­mar­ke­ting Bam­berg. Trotz der enor­men Kosten­stei­ge­run­gen soll das Bam­ber­ger Blues- & Jazz­fe­sti­val auch in die­sem Jahr wie­der ohne Ein­tritts­gel­der ange­bo­ten wer­den. „Die Phi­lo­so­phie unse­res Ver­eins und unse­rer Part­ner bleibt unver­än­dert: Wir wol­len alle Men­schen, unab­hän­gig ihrer jewei­li­gen finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten, ein hoch­wer­ti­ges Festi­val im Bereich der Blues- und Jazz­mu­sik anbie­ten, nach­dem sich immer weni­ger Men­schen die Teil­nah­me an hoch­wer­ti­gen Kul­tur- und Frei­zeit­an­ge­bo­ten lei­sten kön­nen. Vor dem aktu­el­len Hin­ter­grund der all­ge­mei­nen welt­po­li­ti­schen Ver­un­si­che­rung und dra­ma­ti­scher Kosten­stei­ge­run­gen hat die­ser zen­tra­le Aspekt unse­res Festi­vals noch ein­mal an kraft­vol­ler und posi­ti­ver Bedeu­tung hin­zu­ge­won­nen.“, so Klaus Stier­in­ger. Das vor­läu­fi­ge Pro­gramm vom dies­jäh­ri­gen Festi­val wird am 28.3. präsentiert.

Gruß­wort von Dr. Mar­kus Söder

Bam­berg ist Welt­erbe­stadt und ein kul­tu­rel­les Zen­trum Bay­erns. Lite­ra­tur, Kunst und Archi­tek­tur haben eine mehr als tau­send­jäh­ri­ge Ent­wick­lung vor­zu­wei­sen. Beson­ders in der Musik hat die Stadt viel zu bie­ten. Die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker-Baye­ri­sche Staats­phil­har­mo­nie genie­ßen Weltruf.

Eine leben­di­ge Musik­sze­ne begei­stert Gäste aus nah und fern auf zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen über­all in der Stadt. Das Blues- und Jazz­fe­sti­val wird das in die­sem Som­mer erneut ein­drucks­voll bestätigen.

Groß­zü­gi­ge Spon­so­ren ermög­li­chen ein Open-Air-Festi­val bei frei­em Ein­tritt. Dafür herz­li­chen Dank! Die Besu­cher erhal­ten die Chan­ce, inter­na­tio­na­le Stars und regio­na­le Bands im Rah­men eines leben­di­gen Festes mit ten in der Stadt zu erle­ben. Sie wer­den sich von zwei Musik­sti­len mit­rei­ßen las­sen, die eng mit­ein­an­der ver­wandt sind und Stim­mun­gen und Emp­fin­dun­gen beson­ders inten­siv zum Aus­druck brin­gen. Bam­berg ist eine Stadt der Roman­tik. Das frän­ki­sche Rom wird eine zau­ber­haf­te Kulis­se für emo­tio­na­le und unver­gess­li­che Auf­trit­te sein!

Alles Gute für ein gelun­ge­nes Blues- und Jazz­fe­sti­val mit groß­ar­ti­ger Musik!