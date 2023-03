Die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert zur Abwen­dung der geplan­ten Schlie­ßung der Kar­stadt­Fi­lia­le in Bayreuth:

„Nach der Mel­dung über die geplan­te Schlie­ßung der Kar­stadt­Fi­lia­le in Bay­reuth, ist bei mir die Freu­de über die erfolg­rei­che Abwen­dung die­ser Schreckens­nach­richt umso größer.

Gera­de in die­sen pre­kä­ren Zei­ten für Kauf­häu­ser ist es ein star­kes Zei­chen, dass der Kar­stadt-Stand­ort nicht nur erhal­ten bleibt, son­dern auch noch mit Inve­sti­tio­nen in das Haus auf­ge­wer­tet wird. Das unter­streicht, der Kon­zern glaubt an eine lang­fri­sti­ge Zukunft des Stand­orts in Bayreuth.

Das ist auch ein wich­ti­ges Signal für die Mit­ar­bei­ter hier, die in den letz­ten Jah­ren viel Unsi­cher­heit über ihre Zukunft ertra­gen mussten.

Nun gilt es, mit dem Stra­te­gie­pro­zess für die Bay­reu­ther Innen­stadt dazu bei­zu­tra­gen, die Attrak­ti­vi­tät hier für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wei­ter zu stei­gern, damit sie oft und ger­ne die Innen­stadt aufsuchen.“