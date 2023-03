Gemein­sa­me Pres­se­mel­dung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

STRUL­LEN­DORF, LKR. BAM­BERG. In der Nacht zum Sonn­tag kam es zu einem kör­per­li­chen Angriff auf dem Fir­men­ge­län­de einer Spe­di­ti­on in Strul­len­dorf. Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­teln wegen des Ver­dachts eines ver­such­ten Tötungsdelikts.

In der Nacht zum Sonn­tag, den 12. März 2023, soll ein 42-Jäh­ri­ger einen Arbeits­kol­le­gen auf einem Fir­men­ge­län­de in Strul­len­dorf attackiert haben. Der Mit­ar­bei­ter erlitt hier­bei meh­re­re Schlä­ge gegen den Kopf sowie den Ober­kör­per. Er wur­de zur medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Der Tat­ver­däch­ti­ge war zunächst flüchtig.

Im Rah­men der umfang­rei­chen Ermitt­lungs­ar­beit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg erhär­te­te sich bereits am näch­sten Tag der Tat­ver­dacht gegen einen 42-jäh­ri­gen Fir­men­mit­ar­bei­ter. Die Beam­ten nah­men den Mann dar­auf­hin vor­läu­fig fest.

Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge am Diens­tag­mor­gen einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Mann. Der 42-Jäh­ri­ge befin­det sich seit­dem in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt und muss sich nun wegen ver­such­ten Mor­des straf­recht­lich verantworten.