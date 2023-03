Seit Janu­ar 2013 brät Lydia Lip­ka im Wun­sied­ler Brat­wurst­haisl ihre Spe­zia­li­tä­ten. Gemein­sam mit Gud­run Mau­ers­ber­ger betreibt sie den fast schon legen­dä­ren Imbiss in Wun­sie­del an der Ecke Am Bahn­hof und Sechs­äm­ter­land­stra­ße. Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik und Gewer­be­fo­rums­vor­sit­zen­der Tho­mas Wurm gra­tu­lier­ten den Damen vom Grill zu ihrem 10-jäh­ri­gen Jubiläum.

„Ich fin­de es groß­ar­tig, dass mit Lydia Lip­ka die Tra­di­ti­on des Wun­sied­ler Brat­wurst­haisls auf so hohem Niveau wei­ter­ge­führt wird“, lobt Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Imbiss-Chefin.

Lydia Lip­ka legt gro­ßen Wert auf regio­na­le Pro­duk­te und das belohnt die Kund­schaft. Nicht nur die Ein­hei­mi­schen holen sich die Spe­zia­li­tä­ten vom Holz­koh­le­grill, das Brat­wurst­haisl ist nahe­zu inter­na­tio­nal bekannt. Ein Besu­cher aus Indo­ne­si­en kommt zu Beginn und zum Abschluss sei­nes Auf­ent­halts in Wun­sie­del regel­mä­ßig zum Brat­wurst­es­sen vor­bei. Schau­spie­ler Jan Josef Lie­fers hat wäh­rend eines Drehs in Wun­sie­del sei­ne Brat­wurst­sem­mel bei den bei­den Damen vom Grill ver­zehrt. Auch Die­ter Fischer (Rosen­heim-Cops) und Micha­el Grimm (Dahoam is dahoam) besuch­ten wäh­rend ihrer Zeit bei den Lui­sen­burg-Fest­spie­len den Imbiss.

Es hat sich eta­bliert, dass auch Fir­men­gä­ste ger­ne statt ins fei­ne Restau­rant ins Brat­wurst­haisl ein­ge­la­den wer­den und das zu genie­ßen wis­sen. Im Bier­gar­ten oder im Win­ter­haus kann man gemüt­lich sitzen.

Die umtrie­bi­ge Che­fin ist auf dem Wochen­markt und bei vie­len Ver­an­stal­tun­gen mit ihrem Imbiss­wa­gen ver­tre­ten. Auch als Ver­an­stal­te­rin für den Wun­sied­ler Weih­nachts­markt ist sie schon ein­ge­sprun­gen. Wun­sie­del und das Brat­wurst­haisl lie­gen ihr am Her­zen und die Wun­sied­ler dan­ken es ihr.