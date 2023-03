„Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung“ ist das Mot­to für den Tag des Gesund­heits­am­tes 2023

Am 19. März fin­det der jähr­li­che Tag des Gesund­heits­am­tes statt. An die­sem Tag – im Übri­gen Geburts­tag von Johann Peter Frank, dem Begrün­der des Öffent­li­chen Gesund­heits­dien­stes – soll auf die viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben­be­rei­che der kom­mu­na­len Gesund­heits­be­hör­den und deren Bedeu­tung für die Gesund­heits­ver­sor­gung auf­merk­sam gemacht werden.

Prä­ven­ti­on und Gesundheitsförderung

Das Mot­to für den Tag des Gesund­heits­am­tes 2023 lau­tet „Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung“. Prä­ven­ti­ons­ar­beit zielt dar­auf ab, durch ent­spre­chen­de Maß­nah­men, Erkran­kun­gen zu ver­mei­den, zu ver­zö­gern oder weni­ger wahr­schein­lich zu machen. Hier­zu zäh­len Auf­klä­rung, Bera­tungs- und Hilfs­an­ge­bo­te sowie Vor­beu­gung, wie bei­spiels­wei­se Früh­erken­nungs­maß­nah­men oder das Impfen.

Das Gesund­heits­amt Bam­berg ist im Bereich der Prä­ven­ti­on breit auf­ge­stellt und mit den ver­schie­de­nen Akteu­ren der Gesund­heits­för­de­rung in Stadt und Land­kreis Bam­berg gut ver­netzt. So fand Anfang März im Land­rats­amt Bam­berg ein Aus­tausch­tref­fen u. a. mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern medi­zi­ni­scher Ver­sor­gungs­ein­rich­tun­gen, sozia­ler Ein­rich­tun­gen und Bera­tungs­stel­len aus Stadt und Land­kreis statt. Es wur­de sich zum dies­jäh­ri­gen Jah­res­schwer­punkt­the­ma des Bay­ri­schen Mini­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge „Gesund­heit­li­che Fol­gen von Ein­sam­keit“ ausgetauscht.

Ein­sam­keit kann Per­so­nen in jeder Lebens­pha­se und jedem Alter tref­fen. Län­ger andau­ern­de Ein­sam­keit, mit der häu­fig auch ein unge­sun­der Lebens­stil ein­her­geht, kann sich nega­tiv auf die phy­si­sche und psy­chi­sche Gesund­heit aus­wir­ken und Erkran­kun­gen wie Depres­si­on, Schlag­an­fäl­le, Herz-Kreis­lauf-Erkran­kun­gen begün­sti­gen. Im Rah­men der Prä­ven­ti­ons­ar­beit hat es sich das Gesund­heits­amt Bam­berg zum Ziel gesetzt, für das The­ma Ein­sam­keit zu sen­si­bi­li­sie­ren und Auf­klä­rungs­ar­beit zu lei­sten. „Es ist wich­tig, dass Ein­sam­keit bei sich oder bei ande­ren erkannt wird“, so Dr. Susan­ne Nick, Lei­te­rin des Gesund­heits­am­tes Bam­berg, „damit gezielt Bera­tungs- und Hilfs­an­ge­bo­te in Anspruch genom­men wer­den können.“

Ziel des Aus­tausch­tref­fens ist es, das brei­te Ange­bot an Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen der ver­schie­de­nen regio­na­len Ein­rich­tun­gen zum The­ma Ein­sam­keit für die Bevöl­ke­rung noch bes­ser sicht­bar zu machen.